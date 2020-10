Weer overlast in Utrecht; drankrijen bij supermarkten en onrustig in Griftpark

Voor de tweede avond op rijd stonden er kort na 22.00 uur weer lange rijen bij enkele Utrechtse supermarkten waar jongeren drank insloegen. Boon’s Markt aan de Ganzenmarkt koos er zelfs voor om eerder te sluiten. Ook op andere plekken in de stad was het onrustig, zo moest de politie in actie komen in het Griftpark.

In het Griftpark veroorzaakte een grote groep jongeren veel overlast. De jongeren schreeuwden, dronken alcohol, luisterden naar muziek en hielden niet voldoende afstand van elkaar. Agenten zouden de ‘zeer grote groep’ meerdere malen hebben gewaarschuwd en weggestuurd.

“Toch bleven er een flink aantal terugkomen en zijn er diverse jongeren bekeurd voor diverse feiten”, schrijft de politie op sociale media. Anderen kozen eieren voor hun geld en rende de omliggende wijken in.

Verschillende politieke partijen trokken laatst bij de gemeente aan de bel vanwege de overlast in het Griftpark. Omwonenden zouden zich grote zorgen maken over de veiligheid en leefbaarheid van het gebied.

22.00 uur

Mogelijk heeft de overlast van gisteravond te maken met het eerder sluiten van de horeca. Vanwege de coronamaatregelen moeten deze namelijk al om 22.00 uur dicht.

Het was zaterdagavond niet alleen raak in het Griftpark. Net zoals vrijdagavond had de politie weer de handen vol aan overlastmeldingen. “Met diverse eenheden de gehele dienst weer erg druk geweest met diverse overlastmeldingen door de gehele stad”, aldus de politie.

Ook bij de supermarkten in de binnenstad was het weer druk. Fotojournalist Koen Laureij schrijft dat politie en handhaving moesten ingrijpen omdat er onder andere niet genoeg afstand werd gehouden in de wachtrijen voor de ingangen.

Boon’s Markt, een supermarkt die normaal gesproken tot middernacht geopend is, koos er gisteravond zelfs voor om eerder te sluiten.