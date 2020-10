Utrechtse horeca sluit om 22.00 uur; Tegelijkertijd veel meldingen geluidsoverlast

De politie had vrijdagavond in Utrecht de handen vol aan meldingen van geluidsoverlast. Tegelijkertijd was het gisteren de eerste uitgaansdag waarop horecaondernemers hun deuren om 22.00 uur moesten sluiten.

“Met meerdere eenheden waren we deze nacht erg druk met veel geluids en overlastmeldingen”, schrijft de politie op sociale media. Zo was er een huisfeest op het Utrecht Science Park. Na diverse waarschuwingen heeft de politie een eind gemaakt aan het feest. Meerdere personen zijn daarbij bekeurd.

In de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet staat dat horecaondernemers hun deuren om 22.00 uur moeten sluiten. Iets na 22.00 uur stond vrijdagavond een rij mensen voor Boon’s Markt aan de Ganzenmarkt.

Verder feesten

Dat is onder andere te zien op een foto die Marco Terlou, eigenaar van Grand Café Lebowski, deelt op Facebook. “22.10 uur rij bij de Boons. Zouden ze thuis verder gaan feesten”, is te lezen in het bijschrift.

Eerder zei Erik Derksen, vicevoorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Utrecht en eigenaar van vier Buurten-restaurants in de stad, dat de horeca wéér de dupe is geworden van de nieuwe maatregelen. “Als je ziet wat voor een zooitje het in supermarkten en bouwmarkten is, de feesten die in parken worden gehouden. Dat leidt tot woede bij veel horecamensen. Het voelt voor ons oneerlijk.”