Einde van een tijdperk; Drogisterij Woortman in Utrecht sluit na 174 jaar de deuren

Drogisterij Woortman op de Neude in Utrecht sluit na 174 jaar voorgoed de deuren. Eigenaar Hans Rijkhof (86) is door ziekte gedwongen te stoppen, en een opvolger is er niet. Daarmee verdwijnt een van de laatste speciaalzaken uit de stad.

“Waar moet ik nu mijn thee vandaan halen?” verzucht een teleurgestelde klant, terwijl hij op een krukje wacht op zijn bestelling. Hij slaat extra groot in. “Nu het nog kan.”

Bij binnenkomst in de drogisterij lijkt de tijd stil te hebben gestaan. Overal staan potjes, flesjes en kruiden, houten kasten vol etiketten en ouderwetse producten als boenwas.

Een unieke winkel, waarvan het einde nu onvermijdelijk is. De hoge huurprijzen maken het voor een opvolger onmogelijk om de zaak voort te zetten. En de eigenaar, die jarenlang met liefde en toewijding de winkel runde, is te zwak geworden om door te gaan.

Sinds 1851

Drogisterij Woortman werd in 1851 opgericht en kreeg zijn naam van Johan Christoffel Woortman, die de zaak in 1877 overnam. Later ging de winkel over op de familie Plantinga. Sinds 1979 is de drogisterij in handen van Hans Rijkhof. Het authentieke interieur is altijd behouden gebleven.