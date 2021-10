Elektriciteitsnetwerk Utrecht vol; tijdelijk geen ruimte voor nieuwe wind- of zonneparken

Het elektriciteitsnetwerk van Utrecht heeft bijna de maximale capaciteit bereikt. Daardoor is er tijdelijk geen ruimte voor nieuwe aanvragen voor het transport van groene stroom van bijvoorbeeld wind- of zonneparken of grote zonnedaken. Dat laat TenneT, de beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland weten.

Om het even te verduidelijken; er blijft gewoon nog stroom uit de Utrechtse stopcontacten komen en bewoners kunnen nog zonnepanelen op hun dak plaatsen. Het probleem doet zich voor op het hoogspanningsnet en bij het grootschalig terugleveren van stroom aan het net. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij windmolens, zonneparken of grote zonnedaken. Het bestaande elektriciteitsnet is niet ontworpen voor de snelle opkomst van wind- en zonneparken.

D66, GroenLinks, VVD, PvdA en Partij voor de Dieren waren verrast door het bericht van beheerder TenneT. Ze vroegen daarom donderdagavond om opheldering bij wethouder Lot van Hooijdonk. Ook zij gaf aan dat het nieuws rauw op het dak kwam vallen. De Utrechtse netbeheerder Stedin had wel al aangegeven dat het net voller was dan gedacht, maar de urgentie die TenneT aan het onderwerp geeft is ook nieuwe informatie voor de gemeente.

Regionale Energie Strategie

De capaciteit van het hoogspanningsnet is belangrijk omdat de gemeente Utrecht, randgemeentes en de provincie juist gezamenlijk flink willen investeren in windmolens en zonnevelden. Daar hebben ze samen een plan voor gemaakt met de naam Regionale Energie Strategie. Als het hoogspanningsnet alle nieuwe windmolens en zonnevelden niet aankan, kunnen de ambities in gevaar komen.

Netbeheerders zijn volop bezig met uitbreidingen van het net, maar dat neemt meer tijd in beslag door onder meer lange procedures en een tekort aan gespecialiseerde technici. Daardoor kunnen er knelpunten ontstaan en is er tijdelijk geen ruimte voor nieuwe aansluitingen. TenneT gaat het hoogspanningsnet in de regio de komende jaren fors aanpassen en uitbreiden en investeert hier tot 2030 circa 180 miljoen euro.

Voorlopig gaat wethouder Van Hooijdonk ervan uit dat de ambities voor 2030 uit de Regionale Energie Strategie niet in het geding zijn, maar het kan wel zo zijn dat sommige projecten later opgeleverd worden dan gewenst. Het einddoel voor 2030 moet echter nog te behalen zijn. Huidige projecten kunnen gewoon doorgaan, maar de wethouder laat weten dat het voor nieuwe projecten handig is om snel te handelen zodat ze zo hoog mogelijk op de wachtlijst komen.