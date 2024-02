Er wordt nog altijd gewerkt aan parkeerapp in Utrecht; bezoekers zelf laten betalen blijft uitdaging

Een handleiding in het Arabisch, stickers op de automaten en bezoekers die mogelijk toch zelf kunnen betalen; de gemeente Utrecht heeft een aantal maatregelen genomen om de problemen van de parkeerapp aan te pakken. Eerder zei verantwoordelijk wethouder Lot van Hooijdonk dat de gemeente ‘tekort is geschoten’ in het proces rondom de app.

Utrecht heeft sinds 1 november vorig jaar een nieuwe parkeerapp, waarmee bijvoorbeeld korting voor bezoekers geregeld kan worden. Toen het nieuws bekend werd was er al veel kritiek en dit werd erger na de invoering van het systeem. Wethouder Lot van Hooijdonk zei in december 2023 dat er ‘een heel aantal dingen’ niet goed is gegaan. “De impact is enorm onderschat.” Ook werd er een motie van wantrouwen tegen de wethouder ingediend, maar deze behaalde geen meerderheid.

Korting

Het is nu bijvoorbeeld nog zo dat bewoners de korting voor de bezoekers of bijvoorbeeld mantelzorgers moeten voorschieten. Hier kwam veel kritiek op omdat zij dat geld dan zelf moeten terugvragen. Een van de maatregelen van de app te verbeteren is dan ook dat bewoners geld terug kunnen krijgen als het niet lukt om de korting voor bezoekers te activeren.

Ook verwacht de gemeente dat bezoekers nog dit voorjaar zelf kunnen betalen via de app, zodat de bewoners het niet meer voor hoeven te schieten, maar zij houdt daarbij wel een slag om de arm. Ondanks dat de ontwikkeling van deze optie volgens planning verloopt bestaat het risico dat er ‘onverwachte ontwikkelingen’ optreden.

Instructies

Naast de bovengenoemde maatregelen is de handleiding van de app nu ook beschikbaar in het Turks en Arabisch, en komen er instructiefilmpjes. Ook worden er stickers op de parkeerautomaten geplakt met informatie over de kortingsregeling en wordt de informatie op de website aangescherpt.

Tot slot zegt de gemeente te werken aan vergunningen voor mantelzorgers, verloskundigen en huisartsen. “Om dit mogelijk te maken is een aanpassing van de ‘Nadere regel uitgifte parkeervergunningen en garageplaatsen’ nodig. We verwachten deze aanpassing in maart vast te stellen.”