Eredivisiewedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht op losse schroeven door politiestaking

De politie heeft aangekondigd op 15 september te staken bij de wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht. De politie voert actie voor een beter vroegpensioen en kiest er vanwege de impact voor om te staken bij voetbalwedstrijden.

De politie voerde eerder ook al actie bij voetbalwedstrijden, maar sindsdien zijn er volgens de Nederlandse Politiebond “vanuit de regering onvoldoende signalen gekomen dat er met snelheid wordt gewerkt aan een fatsoenlijk vroegpensioen”. De politieagenten willen dit vroegpensioen vanwege de fysieke en mentale belasting die politiewerk met zich meebrengt.

De Nederlandse Politiebond kiest ervoor om te staken bij de wedstrijd Ajax-FC Utrecht omdat de druk op deze wedstrijd en het aantal daarbij ingezette politieagenten het grootst is. “Dit past dan ook in de aangekondigde verharding van de politieacties”, aldus de politiebond.

Het is de zesde politiestaking rondom wedstrijden in de Eredivisie. Eerder ging de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax niet door omdat door de afwezigheid van politieagenten de veiligheid van spelers en publiek niet gegarandeerd kon worden. Het is vanwege de staking niet duidelijk of de wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht door kan gaan.

Acties gaan door

Volgens de politiebond gaan de acties “onverminderd door als er onvoldoende zicht is op een doorbraak”. Naast acties bij voetbalwedstrijden, wordt ook op andere manieren actie gevoerd. Zo worden er minder bekeuringen uitgeschreven voor lichte overtredingen, wordt pas bij hogere snelheidsovertredingen bekeurd en kunnen deurwaarders niet rekenen op politiebijstand.