Meisje (7) overleden en jongetje (5) ernstig gewond bij aanrijding met stadsbus op de Vleutenseweg in Utrecht

Bij een ongeluk met een stadsbus op de Vleutenseweg in Utrecht is vrijdagochtend een 7-jarig meisje overleden. Een 5-jarig jongetje is ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie.



Het ongeluk gebeurde rond 8.00 uur in de buurt van de Van Koetsveldstraat. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De passagiers die in de bus zaten, zijn opgevangen in een café in de buurt. De politie doet onderzoek en gaat onder meer bij omwonenden langs voor verklaringen. De omgeving is ruim afgezet voor het onderzoek.

Burgemeester Sharon Dijksma heeft op Twitter gereageerd op het ongeluk: “Wat een drama. Mijn hart huilt. Ik wens de nabestaanden en betrokken familieleden alle kracht en sterkte. Ook alle steun voor onze hulpdiensten op wie dit grote impact heeft.” De gemeente Utrecht schrijft op Twitter: “Onze gedachten zijn vandaag bij alle betrokkenen en hulpverleners van het vreselijke verkeersongeval aan de Vleutenseweg vanochtend. Veel sterkte aan allen.”



De politie laat weten dat mensen die op de plek van het ongeluk aanwezig waren zich kunnen melden op het politiebureau aan de Kroonstraat als ze behoefte hebben aan slachtofferhulp. “Het meemaken van een verkeersongeval is zeer ingrijpend. Op het politiebureau op de Kroonstraat in Utrecht kan je je melden voor slachtofferhulp of als je meer informatie wilt delen over het ongeluk.”

De Vleutenseweg en zijstraten waren lang dicht voor verkeer en ook het busverkeer lag stil. Rond 13.45 uur meldde U-OV dat het busverkeer weer werd opgestart.