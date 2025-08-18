Utrechtse politie zoekt getuigen van explosie bij woning in Hoograven

Bij een woning aan de Snoekstraat in Utrecht-Zuid vond in de nacht van zaterdag 16 augustus op zondag 17 augustus een explosie plaats. De knal veroorzaakte een kleine brand, die snel onder controle was. De politie vermoedt dat vuurwerk de oorzaak is en is op zoek naar meer informatie over het incident.



De explosie vond rond 03.45 uur plaats bij de voordeur van een woning aan de Snoekstraat in Hoograven. De brand die hierdoor ontstond, had de brandweer snel weer gedoofd. De politie is vervolgens een onderzoek gestart.



Mensen met meer informatie of (dashcam)beelden waarop iets verdachts te zien is, worden gevraagd zich te melden bij de politie. Informatie doorgeven kan via 0900-8844 of het tipformulier. Hierop kunnen ook direct beelden worden gedeeld. Liever anoniem? Dit kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl.