Extra vuilniswagens, meer handhaving en gratis prikkers moeten Overvecht en Kanaleneiland schoon houden

Volgens het college van burgemeester en wethouders is er sprake van ‘afvalproblematiek’ in de Utrechtse wijken Overvecht en Kanaleneiland. Daarom zijn er een aantal maatregelen uit de kast getrokken, waaronder extra vuilniswagens, meer handhaving en een nieuwe manier van het inzamelen van grofvuil, om de wijken schoon te maken.

De lokale fracties van EenUtrecht, CDA, D66 en VVD stelden eind juni schriftelijke vragen over het afvalprobleem in Overvecht en Kanaleneiland. Daarin werd gerefereerd aan maatregelen die de gemeente twee jaar geleden aankondigde om zwerfafval tegen te gaan. Een van de oorzaken van zwerfafval is het vuilnis dat naast ondergrondse afvalcontainers wordt gelegd.

“Veel bewoners op Kanaleneiland en Overvecht klagen nog steeds over het slechte gebruik van de afvalcontainers en de grote hoeveelheid afval die naast de containers wordt gezet”, schrijven de partijen. “Het bijplaatsen van afval en het willekeurig buitenzetten van grofvuil wordt langzaam maar zeker de nieuwe sociale norm.”

Agressie

Bewoners van beide wijken zouden het met de vragenstellers eens zijn. Zo schrijven de fracties dat Utrechters die medebewoners aanspreken op het gedrag te maken krijgen met agressie. Daarnaast schrijft het college dat de inwoners van Overvecht en Kanaleneiland de afvalinzameling respectievelijk een 5,9 en een 6,1 geven, terwijl het gemiddelde van Utrecht een 6,6 is. “Wij erkennen de afvalproblematiek die bewoners ervaren in Kanaleneiland en Overvecht”, schrijft het college in antwoord op de vragen.

Een van de problemen is dat mensen in de wijken hun grofvuil naast de containers en op straat zetten, terwijl dit bijvoorbeeld gratis opgehaald kan worden door de gemeente. De mensen moeten daar echter wel een afspraak voor maken. Om het de bewoners nog makkelijker te maken start de gemeente dit najaar een proef. “Op vaste dagen zetten we containers neer bij de 10-hoogflats. Bewoners kunnen daar zonder afspraak en gratis hun grofvuil weggooien. Dit is een aanvulling op de gratis vaste ophaaldag die er nu al is (met afspraak).”

Extra materieel

Daarbovenop worden er sinds juni van dit jaar in de weekenden al extra mensen en materieel ingezet om de wijken schoon te houden. Zo rijden er bijvoorbeeld extra vuilniswagens en kooiwagens om het afval naast containers en het grofvuil op te halen. Sinds het begin van dit jaar is bovendien de handhaving opgeschroefd van vijf dagen per week, naar zeven dagen. “Zij schrijven waar mogelijk boetes uit.”

Naar aanleiding van overleg tussen onder meer de gemeente, inwoners en woningcorporaties is afgesproken dat bewoners prikkers, scheppen en sleutels van de ondergrondse containers krijgen. Een buurthost gaat per portiek in gesprek met de mensen over het afval. “We monitoren de resultaten van onze extra inzet en samen met bewoners, woningcorporaties en de buurthost, bekijken we wat er na de zomer nodig is aan extra inzet van schoonmaak en handhaving.”