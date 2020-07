FC Utrecht en het mysterie van het gespiegelde stadswapen

Plotseling, als bij toverslag was het stadswapen in het FC Utrecht-logo in september 1982 gespiegeld. Geen waarschuwing vooraf en geen verklaring achteraf. Was het een foutje? Of was het expres gedaan, omdat het zo beter uitkwam voor de leesrichting van de letters FC? Het blijft een mysterie.

Tekst: Paula Swieringa

‘Het mysterie van het gespiegelde stadswapen’, het zou een titel van een sprookje kunnen zijn. Maar gek genoeg is het bij FC Utrecht geen noemenswaardig verhaal. Niet op de website, niet in het clubmuseum en niet in het nog te verschijnen jubileumboek over 50 jaar FC Utrecht. In het jubileumboek van 40 jaar FC Utrecht staat er welgeteld één zinnetje over: ‘Foutje bij de drukkerij’. Dat is alles. Gek eigenlijk. Van de ene op de andere dag staat het verkeerde stadswapen op het FC Utrechtlogo en niemand die zich er druk over maakt(e). In eerste instantie valt het ook niet eens op. Want ja, hoe zit het eigenlijk met dat rood-witte, of nee, wit-rode stadswapen? Loopt de diagonale lijn nou van boven naar beneden of van beneden naar boven? Zelfs de rechtgeaarde Utrechter zou het niet zo een, twee, drie weten. En de Utrechtse vlag biedt ook geen houvast, want er is altijd een gespiegelde keerzijde.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Scorebord

Toch was er in september 1982 een oplettende FC-fan die het opgevallen was dat er een nieuw clublogo op het scorebord stond met een verkeerd wapen. Hij belde erover naar een journalist van het Utrechts Nieuwsblad en vervolgens verscheen er een stukje in de krant met de kop: ‘Oorlog over clubkleuren tussen FC-fans en sponsor’. In het artikel was het gedraaide stadswapen slechts bijzaak. Een ‘onschuldig akkefietje’ in een veel ergere kwestie, namelijk het voornemen van de club om het rood-wit te vervangen voor blauw-wit, de kleuren van de nieuwe hoofdsponsor Nissan. Ook de toenmalige voorzitter van de supportersvereniging Bert van Vliegen reageert in het artikel vrij laconiek over het logo. “Is dat wapen verkeerd? Ik zou het echt niet weten. Dat zou inhouden dat op al onze sjaaltjes en petten ook verkeerde wapens staan. Maar dat zal me nu een zorg zijn. Die clubkleuren zijn veel belangrijker. Wij gaan ons met ziel en zaligheid verzetten tegen het voornemen om die te wijzigen in blauw-wit.’’

Tekst gaat verder onder afbeelding

Verbazingwekkend

Volgens FC Utrecht-supporter Jos de Groot (toen 22) is het ‘inderdaad verbazingwekkend’ dat het zo geruisloos is gegaan. “Het zegt veel over die tijd. Het leek wel of niemand het iets kon schelen, net zoals het dempen van de singels. Het voetbal was sowieso een marginaal gebeuren. FC Utrecht werd vooral geassocieerd met hooligans. Het stadion zat nog niet halfvol in die tijd. Of vergis ik me, Herman?’’ Zijn broer Herman (toen 23) geeft hem ‘voor 100 procent gelijk’. “Het voetbal was niets. We speelden op het veemarktterrein, het nieuwe stadion was in aanbouw, het was een financiële puinhoop, spelers gingen met kwartetten langs de deur om de club overeind te houden, thuiswedstrijden speelden we in Arnhem en Groningen en dan was er nog het supportersgeweld. Niemand die zich druk maakte om een gedraaid stadsembleem.’’

Tekst gaat verder onder afbeelding

FC-Utrechtverzamelaar Remco Neu (49) vindt het wel mooi zo’n verhaal waar nog mysterie omheen hangt. In zijn kelder heeft hij een klein museum met FC Utrechtprullaria. Shirtjes, sjaaltjes, posters, stadiontickets, wedstrijdboekjes… en ja, ook veel materiaal waar het oude logo nog op staat. Hij heeft er ooit een keer naar gevraagd bij de toenmalige voorzitter Cees Werkhoven, hoe dat nou gegaan was. Werkhoven vertelde hem dat ze bij het bestuur destijds een proefdruk van het logo op een sheet (doorzichtig blaadje) gepresenteerd kregen. Als je die omdraaide zag je het logo op de achterkant in spiegelbeeld en toen was het opgevallen dat dat voor de leesrichting ‘FC’ beter uitkwam. In het goede wapen staat de F rechtsboven en de C linksonder, als je het omdraait staat de F links en de C rechts. “We kunnen het Werkhoven helaas niet meer vragen (hij is vorig jaar overleden), maar dit is het verhaal zoals ik het ken’’, zegt Neu. “Vraag het iemand anders en die vertelt weer een ander verhaal. Dat hoort bij de romantiek van het voetbal.’’

Vergissing

Vragen we het Wikipedia, dan is het destijds een vergissing geweest. Het stadswapen zou per abuis zijn gedraaid toen het logo in 1983 de Nissanblauwe rand kreeg. De vergissing werd pas ontdekt toen de shirts en prullaria al gedrukt waren. Het zou te veel geld kosten om het weer te veranderen. Dus hebben ze het maar zo gelaten. “Tja, dat is ook een versie’’, constateert Neu. “Maar het klopt niet. Het stadswapen was al gespiegeld vóórdat de blauwe rand eromheen kwam.’’ Als bewijs haalt hij een wedstrijdboekje tevoorschijn waarop het logo nog een zwarte rand heeft, maar al wel een gespiegeld wapen. Bij FC Utrecht worden ze duidelijk verrast door de vraag. ,,Joh, dat is al zo lang geleden waarom zou je daar nu nog over schrijven?’’, reageert FC Utrechtfotograaf Frank Zilver. Ook de persvoorlichter heeft er geen verklaring voor paraat. Maar ze gaat iemand zoeken die er wel iets zinnigs over kan zeggen. Even later komt ze met het statement dat oud-voorzitter Theo Aalbers en de supporters samen hadden bedacht het wapen te draaien omdat dat beter uitkwam met de letters.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Serieus

Een uitleg die nauwelijks serieus te nemen is. Aalbers was toen nog geen voorzitter van de club en in het eerder aangehaalde krantenartikel dat FC Utrechtverzamelaar Marcel van Wolferen (53) erover opdook, blijkt dat in elk geval de voorzitter van de supportersvereniging er destijds niet bij betrokken was. Volgens Van Wolferen zullen we er ook nooit meer achter komen hoe het precies is gegaan. ,,Wat ik wel weet is dat het bestuur van FC Utrecht het destijds allemaal niet zo serieus nam met die clubkleuren en het stadswapen. De mensen die destijds verantwoordelijk waren leven niet meer of houden hun mond. Want laten we wel wezen, het stadswapen omdraaien, dat is natuurlijk heiligschennis. Dat stop je liever in de doofpot.’’