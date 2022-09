FC Utrecht gaat catering aanpassen na kritiek van supporters

FC Utrecht gaat de catering in Stadion Galgenwaard aanpassen nadat er kritiek was ontstaan op de prijzen en het assortiment. Wat er precies aangepast gaat worden kan de club nog niet bekendmaken, zo laat FC Utrecht weten.

Of de prijzen omlaaggaan, of dat alleen het ‘assortiment’ wordt aangepast zoals de club zelf schrijft kan FC Utrecht ook nog niet zeggen. Alles wordt op dit moment nog een keer tegen het licht gehouden.

Op de website schrijft FC Utrecht: “De doorgevoerde prijsstijgingen in de publiekscatering werden, zo bleek uit de signalen die de club via diverse wegen ontving, als te fors ervaren; ook in vergelijking met andere clubs in de Eredivisie. Naar aanleiding van deze feedback is FC Utrecht samen met cateraar Number 1 Catering aan de slag gegaan, hetgeen heeft geleid tot aanstaande aanpassingen in het assortiment. Die wijzigingen kunnen vanavond (vrijdag) nog niet worden doorgevoerd, maar zullen bij het duel met AZ op zondag 9 oktober wel zicht- en merkbaar zijn. Voor die wedstrijd volgt meer informatie over de wijzigingen.”