FC Utrecht koopt Stadion Galgenwaard 

Voetbalclub FC Utrecht heeft een akkoord bereikt met de huidige eigenaar Jan Spelt over de aankoop van Stadion Galgenwaard. Met de aankoop wordt de naam ‘Stadion Galgenwaard’ gewaarborgd en voor eeuwig vastgelegd.

FC Utrecht speelt al vanaf de oprichting in 1970 op de plek van Stadion Galgenwaard, dat door de jaren heen verschillende grote en kleine renovaties heeft ondergaan.

“Een fantastische ontwikkeling, dat we eigenaar worden van onze thuisbasis, ons stadion”, vertelt algemeen directeur Thijs van Es. “We zijn onze aandeelhouders zeer erkentelijk dat zij dit mede mogelijk hebben gemaakt door extra financiën beschikbaar te stellen.”

De aankoop gaat volgens FC Utrecht op korte termijn een financiële besparing op de huur opleveren. Van Es: “We zien ook mogelijkheden voor exploitatie van de zalen – zoals in het Supportershome – en op het vlak van gebiedsontwikkeling in het stadiongebied. De gesprekken over de gebiedsontwikkeling lopen al langer met de gemeente Utrecht en diverse (top)sportclubs, waar wij natuurlijk nu een nog belangrijkere rol in kunnen vervullen.”

De club laat weten dat de stoelen in het stadion vanaf 2024 vervangen gaan worden en de juiste kleuren van het logo weer terugkomen.