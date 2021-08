Feestelijke protestmars trekt door Utrecht; duizenden mensen op de been

Zo’n vijfduizend mensen liepen zaterdag in Utrecht mee met de protestmars Unmute Us. Met deze rijdende demonstratie lieten festivalorganisatoren, leveranciers, artiesten, evenementenlocaties, sympathisanten en vele anderen hun gevoelens van onbegrip zien over het kabinetsbesluit rondom de evenementensector.

Op 13 augustus liet demissionair premier Mark Rutte weten dat de geldende maatregelen voor evenementen worden verlengd tot ten minste 19 september. Dit betekende dat er een streep werd gezet door de festivalzomer. Veel organisatoren vinden dat er met twee maten wordt gemeten omdat er bijvoorbeeld wel toeschouwers worden toegelaten bij voetbalwedstrijden en het Formule 1-evenement.

Tekst loopt door onder afbeelding

Park Lepelenburg

De demonstranten verzamelden zich zaterdagmiddag om 14.00 uur in Park Lepelenburg. Radio-dj en Utrechter Domien Verschuuren sprak de menigte voor aanvang van de mars toe. Hij benadrukte daarbij het gevoel van ongenoegen dat de mensen over het kabinetsbesluit ervaren. Na de korte toespraak begon de protestmars.

Op de Maliebaan stonden verschillende vrachtwagens en kleinere voertuigen waarop dj’s, waaronder Joost van Bellen, Michel de Hey en Abstract Division, muziek draaiden. Achter elke auto ontstond een kleine dansende menigte.

Tekst loopt door onder afbeelding

Binnenstad

De stoet trok vanaf de Maliebaan de Nachtegaalstraat op en vanaf daar de Utrechtse binnenstad in. De sfeervolle mars trok veel bekijks van de vele omstanders die in het centrum liepen. Er waren daarnaast ook vele vrijwilligers op de been die alles in goede banen leidden.

De demonstranten verlieten via het Vredenburgknoop weer de binnenstad. De mars liep vervolgens over de Catharijnesingel om vervolgens weer te eindigen in Park Lepelenburg. Er waren geen ongeregeldheden.

Ook in andere Nederlandse steden waren vergelijkbare protesten. Zo gingen ook in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Nijmegen duizenden mensen de straten op.