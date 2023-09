Fietsenstalling Vredenburg in Utrecht twee maanden dicht vanwege onderhoud

De fietsenstalling aan het Vredenburg in Utrecht gaat in de maanden oktober en november dicht omdat onder meer de vloer een nieuwe coating krijgt. Volgens de gemeente is deze stalling met in totaal 8733 plekken een van de populairste van de stad.

Vanwege het intensieve gebruik gaat de slijtage van de in 2013 geopende fietsenstalling ook snel. Naast de nieuwe coating worden ook de muren en het plafond opnieuw geschilderd. “Door de nieuwe coating van de vloer kunnen we de werkzaamheden niet in fases uitvoeren en sluiten we de stalling in zijn geheel”, schrijft het college.

Fietsers die gebruik willen maken van de stalling worden tijdens de werkzaamheden doorverwezen naar de openbare stallingen bij House Modernes, Laag Catharijne en de Neude. Ook wordt de stalling aan de Lange Koestraat in oktober en november tijdelijk openbaar toegankelijk.

Markering

Om ervoor te zorgen dat fietsers deze fietsenstalling ook weten te vinden worden er op de stoep tijdelijke markeringen aangebracht en op drukke momenten worden zogenoemde fietscoaches ingezet. Ook gaat bijvoorbeeld TivoliVredenburg, dat vlakbij fietsenstalling Vredenburg ligt, de bezoekers informeren.

“Door de tijdelijke sluiting van stalling Vredenburg vergt het stallen van de fiets wat meer reistijd. Tijdens de werkzaamheden blijven we handhaven op gevaarlijk geparkeerde fietsen.”