Fietsenstallingen in P1 en P4 van Hoog Catharijne in Utrecht gepland in 2026 Archieffoto fietsen Moreelsepark

De nieuwe fietsenstallingen in P1 en P4 van Hoog Catharijne kunnen in 2026 open. Daarmee komen er meer dan 4.000 stallingsplekken bij in het stationsgebied in Utrecht. De bouw moet in 2025 beginnen. Eigenaar Klépierre van winkelcentrum Hoog Catharijne en de gemeente Utrecht hebben al langer geleden afgesproken dat er fietsenstallingen moeten komen in twee autoparkeergarages. Het gaat daarbij om parkeergarages P1 (ingang aan het Moreelsepark) en P4 (ingang aan de Catharijnesingel), waar in totaal plek moet komen voor 4.300 fietsen. De totstandkoming van de nieuwe fietsenstallingen is gepaard gegaan met de nodige vertraging, omdat er verschillende knelpunten opgelost moesten worden. De gemeente laat nu weten dat de werkzaamheden naar verwachting kunnen starten na de zomer van 2025. “We hopen dat de stallingen medio 2026 beschikbaar zijn, zodat ook een eind kan komen aan de fietsenzee aan de rand van bijvoorbeeld het Moreelsepark”, schrijft de gemeente. Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

