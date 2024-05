‘FIOD valt huis van voormalig PVV-senator Gom van Strien binnen in verband met aangifte van Universiteit Utrecht’

De fiscale opsporingsdienst FIOD is vrijdagochtend het huis van PVV-senator Gom van Strien binnengevallen. Dat meldt het NRC. De Universiteit Utrecht deed vorig jaar aangifte tegen Van Strien vanwege een fraudezaak bij een dochterbedrijf van de universiteit en het UMC Utrecht. De inval houdt volgens NRC verband met deze aangifte.

De Universiteit Utrecht deed in maart vorig jaar aangifte tegen Gom van Strien, oud-directeur van Utrecht Holdings, en twee anderen die nog in dienst waren bij de Universiteit Utrecht. Zij worden in verband gebracht met een fraudezaak rond Utrecht Holdings, dat een dochterbedrijf is van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht.

Utrecht Holdings houdt zich bezig met innovaties op de markt brengen die het resultaat zijn van wetenschappelijk onderzoek van medewerkers van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. Bij financieel succes komen de opbrengsten weer terug bij de UU en het UMC.

Aangifte

Het bedrijf Utrecht Holdings ontdekte aanwijzingen van mogelijke onregelmatigheden bij aandelentransacties en liet vervolgens onderzoek doen. De instelling deed op basis daarvan in maart aangifte van oplichting en omkoping. Van Strien legde in november vorig jaar naar aanleiding van de ophef zijn functie als verkenner neer.

De FIOD viel het huis van Van Strien in het Limburgse Arcen vrijdagochtend binnen. Medewerkers van de FIOD gingen met verschillende verhuisdozen naar binnen. Een uur later kwam de eerste medewerker naar buiten met een doos vol documenten. Volgens NRC is er vooralsnog niemand aangehouden.