‘Universiteit Utrecht deed aangifte tegen PVV-verkenner Gom van Strien’

De Universiteit Utrecht (UU) heeft in maart van dit jaar aangifte gedaan tegen Gom van Strien, de PVV-senator die als verkenner is aangesteld. De oud-directeur van de faculteit Diergeneeskunde wordt in verband gebracht met een fraudezaak rond Utrecht Holdings, een dochterbedrijf van de UU en het UMC Utrecht. Dat meldt NRC.

In maart van dit jaar werd bekend dat Utrecht Holdings aangifte had gedaan tegen drie personen. Het ging om twee mensen die nog in dienst waren bij de Universiteit Utrecht en om een oud-medewerker. Van Strien zou deze oud-medewerker zijn.

Utrecht Holdings brengt innovaties naar de markt die het resultaat zijn van wetenschappelijk onderzoek van medewerkers van de UU of het UMC. Bij financiële successen vloeien de opbrengsten weer terug naar de UU en het UMC.

Utrecht Holdings ontdekte zelf aanwijzingen van mogelijke onregelmatigheden bij aandelentransacties en liet een onafhankelijk onderzoek uitvoeren. Op basis van dit onderzoek deed het bedrijf eerder dit jaar aangifte van oplichting en omkoping.