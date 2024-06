Flinke vertraging, maar geen ‘ergste file ooit’ op A12 richting Utrecht

Er staat inderdaad file op de A12 richting Utrecht, maar het is niet de ‘ergste file ooit’. De waarschuwingen van Rijkswaterstaat lijken dus effect te hebben gehad. Deze maand is er veel hinder voor het verkeer tussen Moordrecht en knooppunt Oudenrijn bij Utrecht. Rond 08.30 uur war er sprake van zo’n 12 kilometer file met 40 minuten vertraging.

Rijkswaterstaat is zondag begonnen met het vervangen van het asfalt door een nieuwere, stillere soort. Het wegdek dat er nu ligt kan niet veel langer meer mee en er wordt gevreesd dat de geluidsnormen mogelijk worden overschreden.

De A12 is in juni vier weekenden afgesloten van Moordrecht tot knooppunt Oudenrijn. Daarnaast zijn er doordeweeks tien nachtafsluitingen en op elf doordeweekse dagen moet het verkeer over twee van de vier rijstroken. Als de weg open is, gelden er snelheidsbeperkingen, waardoor ook extra drukte wordt verwacht. Maandag 3 juni zijn er overdag twee rijstroken minder beschikbaar op de A12 tussen Nieuwerbrug en De Meern.

Rijkswaterstaat waarschuwde voor de ‘ergste file ooit op de A12’ als weggebruikers hun reisgedrag niet zouden aanpassen.