Flitsbezorger Gorillas aan Westerdijk in Utrecht krijgt ondanks bezwaren ‘onder strikte voorwaarden’ vergunning

Flitsbezorger Gorillas heeft een vergunning gekregen om voorlopig aan de Westerdijk in Utrecht te blijven. De locatie zat er al meer dan anderhalf jaar maar de vestiging bleek in strijd met het bestemmingsplan. 91 omwonenden zagen liever niet dat Gorillas bleef, maar de gemeente heeft er vertrouwen in dat de flitsbezorger voortaan zonder te veel overlast op de locatie kan blijven.

Flitsbezorgers liggen in Utrecht onder een vergrootglas, de gemeente wil de bedrijven aan banden leggen om overlast te voorkomen. Er wordt op dit moment door de gemeente gewerkt aan beleid voor flitsbezorgers in de stad. Daarmee moet duidelijk worden wat de definitieve regels worden voor bedrijven als Flink, Gorillas en Getir. Eerder moest een locatie van Flink aan de Amsterdamsestraagweg juist sluiten omdat de vestiging in strijd was met het bestemmingsplan.

Ook de Gorillas aan de Westerdijk bleek in strijd met het bestemmingsplan. Daarom vroeg het bedrijf in februari van dit jaar een vergunning aan. Vorige week verleende de gemeente Utrecht, nadat Gorillas al zo’n anderhalf jaar open was, de vergunning om er nog een jaar te zitten. Dit geeft het bedrijf de tijd om de nieuwe regelgeving van de gemeente af te wachten.

91 buurtgenoten hadden zich verzameld om gezamenlijk een reactie te geven bij de gemeente op de vergunningsaanvraag. Zij zagen de locatie van Gorillas liever verdwijnen. De kritiek richtte zich op geluidsoverlast, verkeersoverlast, dichtgeplakte ramen en een rommelig straatbeeld.

Verbeteringen

Naar aanleiding van deze meldingen is Gorillas de afgelopen maanden in gesprek geweest met de buurt. Het bedrijf laat weten dat veel zaken verbeterd zijn. Zo is er een expositieruimte ingericht in de plint van de locatie, worden fietsen van bezorgers inpandig geparkeerd, wordt de omgeving opgeruimd en zijn de regels over de levering van goederen aangescherpt. Er zijn sindsdien geen meldingen of klachten meer binnengekomen bij de gemeente. Daarom heeft de gemeente besloten om een vergunning af te geven voor een jaar, maar onder strikte voorwaarden zodat overlast zo veel mogelijk voorkomen wordt.

Het nieuwe beleid van de gemeente over de vestiging van flitsbezorgers in de stad wordt ook binnen een jaar verwacht. Daarom is deze termijn ook aan de vergunning gekoppeld.

