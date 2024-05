Flitsbezorgers Getir en Gorillas vertrekken uit Utrecht; alleen Flink blijft over

De hype rondom flitsbezorgers lijkt ten einde. Flitsbezorger Getir heeft deze week bekendgemaakt op 15 mei definitief te vertrekken uit Nederland. Getir nam eind 2022 flitsbezorger Gorillas over, waarmee ook dat bedrijf straks niet meer in Nederland actief is. Flink is dan de laatste flitsbezorger die in Utrecht over is.

Getir vertrekt uit Nederland en andere Europese landen en wil zich gaan focussen op de Turkse markt, het land waar Getir oorspronkelijk vandaan komt. Omdat Gorillas sinds eind 2022 onderdeel is van Getir, verdwijnt ook die flitsbezorger uit het straatbeeld. In Utrecht blijft daarmee dus alleen Flink over.

Flitsbezorgers beloven hun klanten dat boodschappen binnen een tiental minuten bezorgd worden. Vanaf 2021 nam het aantal flitsbezorgers in Utrecht in rap tempo toe. Dat leidde tot veel discussie vanwege geluidsoverlast en overlast van op de stoep geparkeerde bezorgvoertuigen. De gemeente Utrecht kwam zelfs met strengere regels waaraan flitsbezorgers en de bijbehorende darkstores zich moesten houden.

De verminderde vraag naar flitsbezorgers leidde afgelopen tijd al tot een afname van het aantal klachten. Nu is dus duidelijk dat twee van de drie flitsbezorgers vanaf 15 mei helemaal niet meer in Utrecht actief zullen zijn.