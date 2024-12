Foto’s: Bouw op Smakkelaarsveld in Utrecht van start

Het duurde jaren voordat de nieuwbouw op het Smakkelaarsveld van start kon gaan, maar de eerste actie is nu toch echt ondernomen. Met twee imposante heimachines, een handjevol graafmachines en wat werklui wordt de eerste hand gelegd aan het gebouw waarin 167 woningen komen. DUIC zet de eerste werkzaamheden op beeld.

De heimachines slaan maar liefst 225 palen de grond in, van ieder 22 meter lang. Dat zijn best wat meters, want in totaal wordt er een lengte van 44 domtorens de grond van het Smakkelaarsveld ingeslagen. De hoogste tijd, als het aan wethouder Eelco Eerenberg ligt: “Jarenlang is het Smakkelaarsveld een fietsenzee, braakliggend terrein en doorn in het oog van veel Utrechters geweest. Maar nu gaan we eindelijk aan de slag met het laatste stukje lege bouwgrond in het Utrechtse Stationsgebied.”

Met de bouw van de nieuwe woontoren, waarin ook kantoorruimtes zijn, moet het stationsgebied worden voltooid. Zo ver is het alleen nog niet; pas in 2028 is het gebied naar verwachting klaar.

Vorige maand publiceerde DUIC al een uitgebreid bericht over de gang van zaken op het Smakkelaarsveld. Dat bericht is hier te lezen.