Bouw van woningen op Smakkelaarspark in Utrecht nu echt begonnen

Na jaren van vertraging is de bouw van het woon-werkgebied in het Smakkelaarspark in Utrecht officieel begonnen. Afgelopen zomer begonnen de voorbereidende werkzaamheden, en sinds kort staat er een flinke bouwkeet op het terrein. Volgens ontwikkelaar Lingotto worden voor het eind van deze maand de eerste heipalen voor de torens in de grond geslagen. Als alles nu goed gaat, moet het project in 2027 af zijn.

Sinds de presentatie van de bouwplannen in 2018 is er een hoop gebeurd in het gebied. In eerste instantie ging men ervan uit dat het rond 2022 af zou zijn. Het is niet de eerste keer dat het startsein van de bouw is gegeven. In 2020 schreef DUIC al dat er ‘eindelijk’ iets ging gebeuren. De tunnel over de bus- en trambaan is toen voltooid. Omdat de rest van de bouw nog op zich liet wachten, werd de buitenmuur een canvas voor tien straatkunstenaars.

Nieuwe deadlines

In 2021 werd aangekondigd dat de deadline van 2022 werd verschoven naar 2024. Als reden voor de vertraging werd de locatie tussen de drukke verkeersaders gegeven. Het zou de bouw erg complex maken.

Begin 2022 werd de opleverdatum van het Smakkelaarpark verplaatst naar 2025. De gemeente gaf als reden de zoektocht naar een nieuwe aannemer. Dit duurde langer wegens ‘drukte op de markt’. Ook het opstellen van het definitieve ontwerp liep vertraging op, vanwege ‘moeilijkheden bij het oplossingen van trillingen en toegang voor de nood-en hulpdiensten’.

Een paar maanden later, in juni 2022 begon de financiële malaise. Ontwikkelaar Lingotto gaf aan dat de alsmaar stijgende inflatie en bouw- en energiekosten en de complexiteit van het project, het moeilijker maakten om tot een prijsovereenkomst te komen met de aannemer.

Dak- en thuislozen

Onder een brug van de bus- en trambaan ontstond ondertussen een plek waar dak- en thuislozen sliepen. Ook bij de enigszins verscholen voetgangersverbinding tussen Leidseveer en de Smakkelaarskade brachten zij veel tijd door. Het wakkerde een debat aan over de positie van dak- en thuislozen in de stad. Volgens de PvdA was de ‘humane ondergrens gepasseerd.’

Eind 2023 kwam de bouw van woningen in heel Utrecht onder druk te staan door de toenemende kosten, en daarom vroeg de gemeente geld aan het rijk. Een maand later werd een nieuwe datum genoemd waarop het project af moest zijn. De bouw zou begin 2024 starten, en in 2026 af zijn.

Begin 2024 startte de voorverkoop van de woningen – beginnende bij 270.000 euro voor 43 vierkante meter. Drie dagen later liet de gemeente weten een financiële bijdrage te willen leveren aan de bouw van het project, in een poging de crisis op de woningmarkt tegen te gaan. De planning was om 1 juli van start te gaan met de bouw. Afgelopen augustus begonnen de voorbereidende werkzaamheden om het terrein bouwklaar te maken en nu worden dus de heipalen in de grond geslagen.