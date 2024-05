Foto’s: Domtoren in Utrecht krijgt wijzerplaten terug

De Domtoren in Utrecht krijgt zijn originele wijzerplaten terug. Maandag vroeg in de ochtend zijn de hijswerkzaamheden begonnen. Het werk trekt veel bekijks op het Domplein.

De vier wijzerplaten, met elk een diameter van zo’n vier meter, werden in 2019 verwijderd voor restauratie. Ze zijn grondig schoongemaakt en voorzien van een nieuwe laag bladgoud. Een grote kraan tilde de wijzerplaten stuk voor stuk terug naar hun vertrouwde plek. Vanaf de steiger worden de wijzerplaten met grote bouten aan de toren vastgemaakt.

De teruggeplaatste originele wijzerplaten zullen nog even wegvallen achter de steigers, maar als de wijzerplaten eenmaal hangen zullen de steigers snel (verder) zakken zodat iedereen de gerestaureerde wijzerplaten weer in volle glorie kan bewonderen. Dat is nog niet direct met werkend uurwerk. Nadat de wijzerplaten zijn teruggeplaatst, moeten eerst de assen en wijzers worden gemonteerd en moet alles goed worden aangesloten. Naar verwachting werken alle klokken vanaf eind mei weer.

Wethouder Dennis de Vries was aanwezig om de werkzaamheden te bekijken. Eerder liet hij weten: “Voor Utrecht is het terugplaatsen van de wijzerplaten een historisch moment. Niet alleen voor bezoekers, maar vooral voor Utrechters – bij wie de Dom vaak een speciaal plekje in het hart heeft – is het ontzettend leuk om deze mijlpaal van dichtbij te beleven.”

De restauratie wordt van de Domtoren aan het einde van de zomer afgerond.

De afgelopen jaren waren er tijdelijke wijzerplaten te zien, die bestonden uit een frame met een doek waarop een foto van de originele wijzerplaten is geprint.