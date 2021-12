Foto’s: gevels in Utrecht stralen door kindertekeningen en Mr. Beam

Nu de avondlockdown van kracht is blijft er weinig over om in de avonduren te doen, maar er is wel een project dat gewoon doorgaat en veilig te bezoeken is: Kleur de Stad. Via lichtprojecties worden 200 ontwerpen, kindertekeningen en werken van studenten getoond op zes gebouwen in de binnenstad van Utrecht.