Foto’s: Schaatsen tijdens zonsopkomst bij De Munt in Utrecht

De eerste schaatsers stonden zaterdagochtend al vroeg op het ijs bij De Munt in Utrecht. Zij trapten een weekend vol schaatsplezier af.

De schaatsers bij De Munt moesten vanochtend vroeg hun bed uit, maar dan hadden zo ook wat; een prachtige zonsopkomst op één van de mooiste plekjes van Utrecht. Het ijs rond de pier lag er goed bij. Iets verder richting De Munt was het echter niet veilig genoeg. Dat deel is dan ook afgezet.

Er wordt dit weekend op veel plekken in Utrecht geschaatst. Onder andere in het Máximapark, Park Transwijk, de Zilveren Schaats en Wilhelminapark staan mensen op het ijs. Op bijvoorbeeld de Oudegracht en de singel kan niet geschaatst worden, op die plekken is het ijs niet dik genoeg.