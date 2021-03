Foto’s: Spandoek van honderden meters opgehangen in Amelisweerd bij Utrecht Foto's: Bas van Setten

Een spandoek van honderden meters lang is zaterdag opgehangen in een deel van Amelisweerd bij Utrecht. Op het doek, dat begint bij het viaduct over de A27 staan leuzen als ‘Kaag stop de zaag’, ‘Deze bomen hebben ook dromen’ en ‘Iep, iep, hoera’.