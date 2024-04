Foto’s: Struinen over de vrijmarkt tijdens Koningsdag in Utrecht

Ook deze Koningsdag hebben de Utrechters weer alle prullaria van zolder gehaald om vervolgens te verkopen op de vrijmarkt. Van oude kabels tot boeken en van kinderzitjes tot servies, werkelijk alle snuisterijen kwamen voorbij en gezien de drukte zijn deze producten erg in trek.

De feesten rondom Koningsdag werden vrijdag al afgetrapt in Utrecht met Koningsnacht. Ondanks het soms wat druiligere weer was het erg druk in de stad. Rond 22.15 uur riep de gemeente via X op niet meer naar het centrum van Utrecht te komen.

Koningsdag werd zaterdag afgetrapt met het luiden van de klokken van de Dom door het Utrechts Klokkenluiders Gilde. Daarna was er een ceremonie op het bordes van het stadhuis, ook wel de aubade genoemd, waar onder meer burgemeester Sharon Dijksma een korte toespraak hield. De burgemeester bezocht daarna verschillende plekken in Utrecht.

Ondertussen stroomde de verschillende evenementenpleinen in de stad langzaam vol. Rond 14.50 uur liet de gemeente weten dat de Neude vol was, en daarna werd hetzelfde gezegd over het Janskerkof en Oudkerkhof.

Ook op de vrijmarkt, die in het noorden va de binnenstad te vinden is, is het druk. Mensen hebben tot 18.00 uur de tijd om hun oude spullen te verkopen. Na die tijd stopt Koningsdag in Utrecht en begint de grote schoonmaak.