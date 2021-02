Foto’s: verkeersblokkades, 100 arrestaties, activisten lijmen zich vast, lenteoffensief van klimaatdemonstranten is begonnen Foto's: Robert Oosterbroek & Bas van Setten

Met een aangekondigde demonstratie op het Jaarbeursplein in Utrecht trapte klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion hun Lenterebellie af. In verschillende steden in Nederland gingen activisten de straat op om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis. In Utrecht bleef het niet alleen bij de aangekondigde demonstratie op het Jaarbeursplein. Op verschillende plekken in de stad gingen actievoerders de straat op. Dat was volgens de autoriteiten niet de bedoeling, het verkeer werd namelijk gehinderd. Het gevolg waren honderd arrestatie.