Gedicht van Jeroen van Merwijk onthuld in Utrechtse binnenstad precies drie jaar na zijn dood

Het is vandaag precies drie jaar geleden dat beeldend kunstenaar, cabaretier, tekst- en liedschrijver Jeroen van Merwijk overleed. Om bij dit moment stil te staan werd zondag op de zijgevel van Morren Galleries aan de Oudegracht een gedicht onthuld dat de Utrechter zelf heeft geschreven.

Van Merwijk wilde liever niet ieder jaar herdacht worden, maar eventueel wel elke drie jaar. Daarom kozen Jeannette van Merwijk, de vrouw van Jeroen, en de mensen van Morren Galleries ervoor om nu het gedicht ‘Als Niet de Kunst’ op de gevel van de galerie te onthullen. Dit werd gedaan door de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma.

Het is daarmee volgens de initiatiefnemers de eerste tekst van Jeroen van Merwijk in de openbare ruimte. Morren Galleries bevindt zich op de hoek van de Oudegracht en de Vrouwjuttenstraat, en het gedicht is te vinden op de zijgevel.

Tekst loopt door onder afbeelding

Museumkwartier

“Hier, op deze plek, moest het zijn. In het hart van het Utrechtse Museumkwartier waar hij zoveel tijd doorbracht en vele tentoonstellingen opende met een lied of een tekst en hij tevens in zijn post-academie jaren woonde in het pand aan de Oudegracht 341, een huis waarin andere kunstenaars hem voorgingen; schilder Pyke Koch en dichter Martinus Nijhoff.”

Jeroen van Merwijk overleed in 2021 op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In 2017 spraken wij hem en dat interview is hier terug te vinden.