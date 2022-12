Geen paniek bij Wilhelmina KinderZiekenhuis in Utrecht over RS-virus; ‘We hebben genoeg plek’

Ondanks de ‘heftige RS-winter’ zijn er bij het Wilhelmina KinderZiekenhuis (WKZ) in Utrecht genoeg plekken beschikbaar op de kinderintensivecareafdeling. “Er heerst bij ons zeker geen paniek en gelukkig kunnen we alle kindjes goed behandelen”, aldus een woordvoerder.

Het RS-virus is volgens het RIVM het meest voorkomende verkoudheidsvirus bij kinderen. Bijna alle kinderen krijgen in het eerste levensjaar te maken met deze luchtweginfectie. Dit seizoen hebben we volgens de woordvoerder van het UMC Utrecht (waar het WKZ onder valt) te maken met een ‘heftige RS-winter’.

Desondanks zegt ze dat er vanuit de afdeling kindergeneeskunde met ‘verbazing’ is gereageerd op de berichten waarin werd gezegd dat het ‘code rood’ is omdat de kinderintensivecareafdelingen vol zouden lopen.

Heftig

“Er is op dit moment genoeg plek op de kinder-ic. Veel kindjes die benauwd zijn, worden opgenomen en dat is heftig. Gelukkig kunnen we deze patiënten goed behandelen en is er genoeg plek op onze intensivecareafdeling.”

Hoeveel plekken het WKZ heeft op de ic, hangt af van het beschikbare personeel. In deze periode tussen kerst en oud en nieuw zijn er minder mensen aan het werken, maar dat is volgens de woordvoerder ‘geen enkel probleem’. “We kunnen iedereen opnemen. Bij ons heerst zeker geen paniek.”