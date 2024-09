Geen zee van fietsen meer; laatste gratis stalling stationsgebied Utrecht gesloten

De laatste fietsenstalling nabij het centraal station van Utrecht waar mensen hun rijwiel een paar dagen gratis konden laten staan is gesloten. Er resten nu nog alleen stallingen waar betaald moet worden na 24 uur stallen.

De tijd van zeeën aan fietsen op straat in het Stationsgebied ligt al even achter ons, en nu is ook de laatste gratis stalling nabij het station gesloten. Alle rekken op het Westplein zijn weggehaald. Honderden fietsen die er nog stonden zijn afgevoerd door de gemeente.

De gemeente is al jaren bezig om vorm te geven aan het fietsparkeren in het centrum van Utrecht. Voornamelijk rond het stationsgebied is er het nodige veranderd. De zeeën van fietsen op straat zijn verdwenen, parkeren mag alleen nog maar in de overdekte stallingen. Fietsen die op straat staan worden verwijderd.

De overdekte en beheerde fietsenstallingen rond station Utrecht Centraal zijn de aangewezen locaties voor het parkeren. De eerste 24 uur zijn gratis, daarna moet er betaald worden. In het openbaar vervoer kan men in- en uitchecken met een pinpas, maar die techniek is nog niet doorgevoerd in de stallingen. Gebruikers moeten met een OV-chipkaart in- en uitchecken.

Vanaf oktober wordt het gebied waar het verboden is om een fiets op straat te parkeren overigens nog groter. Dan mag er ook niet geparkeerd worden rondom TivoliVredenburg.

De fietsenstalling op het Westplein is gesloten omdat er binnenkort begonnen wordt met voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van het plein.