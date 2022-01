Geertestraat en Geertekerkhof in centrum Utrecht krijgen nieuwe bestrating

De Geertestraat en een deel van het Geertekerkhof in de Utrechtse binnenstad krijgen nieuwe bestrating. Het huidige straatwerk zou volgens de gemeente in slechte staat zijn.

Het gaat om de gehele Geertestraat en het deel van het Geertekerkhof dat tussen de Springweg en de Geertestraat ligt. De gehele rijweg van beide straten wordt opnieuw aangelegd. Waar nodig worden ook de parkeerplaatsen hersteld.

De werkzaamheden beginnen op maandag 14 februari en zijn naar verwachting op 11 maart afgerond. Het werk is opgedeeld in drie fases. Zo wordt eerst ongeveer de helft van de Geertestraat ten opzichte van de Oudegracht aangepakt. Vervolgens is het tweede deel van deze straat aan de beurt en als laatst wordt het deel van het Geertekerkhof opnieuw bestraat.

Zolang er gewerkt wordt zijn deze straten afgesloten en wordt het verkeer omgeleid. Ook parkeren bij beide straten is in deze periode niet altijd mogelijk. “U wordt verzocht uw auto elders te parkeren”, aldus de gemeente.