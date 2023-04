Gemeente doet verder onderzoek om stadion FC Utrecht tijdens wedstrijden beter bereikbaar te maken met ov

De gemeente Utrecht gaat de komende maanden verder in gesprek met de Provincie, vervoerders en FC Utrecht om te kijken welke maatregelen mogelijk zijn om de bereikbaarheid van Stadion Galgenwaard te verbeteren. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten. Mede naar aanleiding van het vragenuur in november 2022 ging de gemeente in gesprek met betrokken partijen en haalde ze informatie op over openbaar vervoer bij andere grote steden rond wedstrijddagen.

De gemeente zette meerdere stappen om zich te verdiepen in de bereikbaarheid rond wedstrijddagen. Zo inventariseerde het college zich in de huidige vormen van openbaar vervoer rond voetbalwedstrijden. “In het weekend rijdt er één rechtstreekse buslijn vanaf Utrecht CS en één vanaf P4 USP, met respectievelijk een frequentie van vier en twee keer per uur. Voor de pieken in reizigers rond voetbalwedstrijden is dat gering”, zo is te lezen.

FC Utrecht Express

Tot de coronacrisis zorgde de FC Utrecht Express voor een vorm van openbaar vervoer van en naar de wedstrijden. Het betrof zeven lijnen en gebruik hiervan was mogelijk met de OV-chipkaart. De FC Utrecht Express maakt geen onderdeel uit van de (lopende) OV-concessie van de provincie. Na de coronacrisis, toen er tijdelijk geen wedstrijden werden gespeeld, is de FC Utrecht Express niet meer gaan rijden vanwege personeelstekort.

“FC Utrecht huurt momenteel een particuliere vervoerder in om een aantal ritten rond wedstrijden te verzorgen. Deze verzorgen ritten vanaf Utrecht CS en P4 op het USP. Het gaat hierbij om zeven bussen. FC Utrecht wenst graag een vorm van openbaar vervoer vanaf Utrecht CS en parkeren P4 op USP op wedstrijddagen. Het idee daarbij is dat tramlijn 22 daar een prima voorziening voor kan zijn”, zo staat in de raadsbrief.

De Provincie Utrecht deed recent onderzoek naar de mogelijkheden om tramlijn 22 in het weekend te laten rijden. Vorige maand besloot Gedeputeerde Staten om in ieder geval tot eind 2024 de tram niet in het weekend en de avonduren te laten rijden, omdat er sprake is van een laag aantal reizigers en daarmee te hoge exploitatiekosten. “Daarnaast is er sprake van een relatief grote uitbreiding van uren, extra personeel en onderhoud tijdens de nacht”, zo bleek uit hun onderzoek.

Andere grote steden

Mede naar aanleiding van het gesprek met FC Utrecht is het initiatief genomen om in een aantal grote steden navraag te doen over openbaar vervoer rond wedstrijddagen. Er is contact geweest met drie steden om na te gaan hoe openbaar vervoer rond wedstrijddagen is georganiseerd.

Zo financiert Feyenoord 18 extra trams, drie uur voor en drie uur na de wedstijd, tussen Rotterdam CS, via stadion de Kuip en P+R Beverwaard. In Den Haag is de capaciteit van bus, tram en trein voldoende. Hier is geen aanvullend openbaar vervoer op wedstrijddagen.

Op Amsterdam Bijlmer Arena wordt bij ieder grootschalig reizigersaanbod in het Arenagebied, dus ook bij wedstrijden van Ajax, drie extra wagens door GVB (openbaar vervoersbedrijf van Amsterdam) ingezet. “Het zogenaamde Arenaprotocol treedt in werking bij 25.000 bezoekers (of meer) in het Arenagebied. In het Arenaprotocol staat geheel omschreven wat GVB aan extra personeel en materieel inzetten. De inzet van extra materieel bij de wedstrijden van Ajax wordt betaald door GVB”, zo staat in de brief.

Vervolgstappen

Op basis van de onderzoeksresultaten bespreekt het college de komende maanden met de Provincie, vervoerder en FC Utrecht welke maatregelen mogelijk zijn om de bereikbaarheid van FC Utrecht te verbeteren. Hierbij wordt gekeken naar mogelijkheden om de FC Utrecht Express te herintroduceren en wordt de uitkomst van de studie naar het inzetten van de tram in het weekend en de avonduren besproken met de Provincie Utrecht. Daarnaast wordt gekeken naar inzet van reguliere openbaar vervoer specifiek voor wedstrijddagen als vervanging van of aanvulling op het door FC Utrecht ingehuurde speciale openbaar vervoer tijdens wedstrijden.

In het derde kwartaal van dit jaar informeert het college de gemeenteraad over de uitkomsten van de gesprekken en de voortgang van de genoemde onderzoeken.