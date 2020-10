Gemeente met ondernemers in gesprek over stop op alcoholverkoop na 22.00 uur

De gemeente Utrecht gaat vandaag met ondernemers in gesprek over een mogelijke stop op de verkoop van alcohol na 22.00 uur. Ook wordt er gesproken over andere maatregelen.

Afgelopen weekend ontstonden rond 22.00 uur lange rijen voor verschillende supermarkten. Jongeren besloten massaal drank in te slaan toen vanwege de coronamaatregelen om 22.00 uur de cafés en restaurants dicht moesten.

De jongeren veroorzaakten volgens de politie overlast, omdat ze geen anderhalve meter afstand hielden, schreeuwden en alcohol dronken. Er werden dit weekend in totaal 21 mensen gewaarschuwd, 58 schriftelijke waarschuwingen gegeven en 6 boetes uitgeschreven.

Extra maatregelen

De gemeente beraadt zich nu op mogelijkheden voor extra maatregelen om dit soort situaties tegen te gaan. “Dit gedrag van de jongeren is natuurlijk absoluut niet te tolereren. De komende drie weken moeten we allemaal, hoe moeilijk ook, onze verantwoordelijkheid nemen. Dit virus kunnen we alleen stoppen als we het samen doen”, zegt een woordvoerder.

De gemeente is in gesprek met lokale ondernemers om gezamenlijk te kijken wat er mogelijk is om alcoholverkoop na 22.00 uur aan banden te leggen. Maandagmiddag moet meer duidelijk worden over mogelijke extra maatregelen en de stop op alcoholverkoop na 22.00 uur.