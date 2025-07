Gemeente Utrecht doet aangifte na belaging burgemeester Dijksma

De gemeente Utrecht heeft aangifte gedaan tegen “een klein aantal personen” die burgemeester Sharon Dijksma donderdagavond 17 juli belaagden tijdens een raadsvergadering. Dat besluit is genomen na overleg tussen Dijksma en het Openbaar Ministerie (OM).

Volgens de burgemeester wordt aangifte gedaan tegen de demonstranten die haar de toegang tot het stadhuis belemmerden en daarbij geweld hebben gebruikt. Dat zou gaan om ‘een enkeling’.

Confrontatie na stemming inwonersmotie

De raadsvergadering liep donderdagavond 17 juli uit op een confrontatie tussen Dijksma en pro-Palestina-demonstranten. Die volgde kort na de stemming over een inwonersmotie die opriep tot een boycot van Israëlische producten en organisaties. De motie kreeg geen meerderheid in de raad.

Volgens Dijksma weigerden demonstranten na de stemming de raadszaal te verlaten. Toen zij zelf ingreep, liep de situatie volgens haar uit de hand. De sfeer werd volgens haar ‘grimmig’ en er werd geweld gebruikt. “Ik heb geen klappen gekregen, maar ik stond midden in het gedruis,” schrijft ze.

Evaluatie en gesprekken

Het incident heeft veel impact gehad op de aanwezige raadsleden en beveiligers, schrijft de burgemeester. De dag erna volgde een open gesprek met raadsleden over wat de avond met hen heeft gedaan. Ook is er daarom gesproken met de beveiligers en bodes die op de avond aanwezig waren.

Daarnaast komt er een evaluatie van de ordeverstoring. Daarbij wordt onder meer gekeken hoe de organisatie zich heeft voorbereid, wat er precies gebeurde, en welke lessen daaruit te trekken zijn. Uit de raadsbrief blijkt dat voorafgaand aan de vergadering al extra veiligheidsmaatregelen waren getroffen, op basis van beschikbare informatie.

Begrip voor emotie, niet voor agressie

Hoewel Dijksma aangeeft begrip te hebben voor de emoties van de demonstranten, heeft ze dat niet voor hun agressie. “In onze stad staan we immers naast elkaar, ook als we van mening verschillen. Want in Utrecht kijken we allemaal naar dezelfde Dom.”