Gemeente Utrecht doet technisch onderzoek voorafgaand aan herstel van walmuur langs deel Oudegracht

De gemeente Utrecht gaat de komende periode onderzoek doen bij de walmuur aan de oostzijde van de Oudegracht, tussen de Viebrug en de Jansbrug. Het onderzoek is bedoeld om vast te stellen waar rekening mee moet worden gehouden tijdens het herstel van de walmuur later dit jaar.

De walmuur aan de oostzijde van de Oudegracht, tussen de Viebrug en de Jansbrug, is aan vervanging toe. In 2017 is een tijdelijke constructie geplaatst om de walmuur tussen huisnummer 110 en 122 op zijn plek te houden en eind dit jaar wil de gemeente beginnen met het herstel.

Omdat werven, muren, kelders, bruggen, water en wegen in het gebied allemaal sterk met elkaar te maken hebben, kijkt de gemeente gelijk of er naast de walmuur nog meer werkzaamheden nodig zijn op de Oudegracht. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om werk aan kelders of kabels en leidingen van nutsbedrijven. Vervolgens wordt bekeken of de werkzaamheden tegelijkertijd kunnen gebeuren.

De komende tijd wordt ook technisch onderzoek gedaan naar onder meer de bodem, de grondwaterstand, de gebouwen, kelders en bomen. De uitkomsten van dat onderzoek worden gebruikt om te bepalen hoe de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. De kans op eventuele schade aan gebouwen en werfkelders moet daardoor zo klein mogelijk zijn.

Gesprekken

De gemeente zegt in gesprek te gaan met de eigenaren van werfkelders over hun wensen voor de kelders. Dan wordt ook gekeken of er voorzorgsmaatregelen nodig zijn en of er plannen zijn voor het herstel en waterdicht maken van kelders. Eigenaren van kelders krijgen een brief van de gemeente waarin meer informatie staat.

Daarnaast wordt een bijeenkomst georganiseerd voor huurders en eigenaren van kelders en aangrenzende gebouwen aan dit deel van de Oudegracht. Dit zogenoemde ‘burenoverleg’ is volgende maand. Daar wordt besproken welke aandachtspunten en er zijn en wat de vervolgstappen van de werkzaamheden zijn.

Miljardenproject

Het herstel van het Utrechtse wervengebied houdt de gemoederen al jaren flink bezig. Het project heeft inmiddels tientallen miljoenen gekost en er waren de nodige tegenslagen. De gemeente presenteerde vorig jaar een nieuwe aanpak voor de werven, een plan dat zo’n half miljard euro gaat kosten.

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.