Gemeente Utrecht gaat bewoners Overvecht-Noord verleiden om van gas af te stappen

De gemeente Utrecht gaat bewoners van Overvecht-Noord verleiden om van het gas af te stappen. Degenen die niet vrijwillig mee willen werken worden mogelijk met behulp van een nieuwe wet gedwongen.



Eind vorig jaar werd bekend dat netbeheerder Stedin de komende jaren zo’n 84 kilometer aan brosse gasleidingen moet vervangen. De klus wordt in drie fases uitgevoerd en moet uiterlijk begin 2026 klaar zijn. Een deel van de te vervangen gasleidingen ligt in Overvecht-Noord.

Tegelijkertijd heeft de gemeente Utrecht de ambitie uitgesproken om de wijk in 2030 aardgasvrij te maken. Van de circa 8.000 woningen in Overvecht-Noord hebben ongeveer 4.400 huizen een gasaansluiting die alleen gebruikt wordt om te koken. Een deel van deze leidingen moeten vervangen worden.

“We kunnen dus relatief eenvoudig meer dan de helft van de woningen in deze wijk aardgasvrij maken. Niet alleen helpt dit bij het behalen van de ambitie om deze wijk voor 2030 aardgasvrij te maken. Als we dit vóór 2024 realiseren, kunnen we ook nog een deel van de genoemde vervangingsopgave van netbeheerder Stedin voorkomen”, schrijft de gemeente in een brief.

Verleiden

De gemeente is van plan om samen met Stedin en verschillende woningcorporaties bewoners te verleiden om over te stappen op elektrisch koken. Hoe dit er precies uit komt te zien is nog niet duidelijk. Wel wil de gemeente dat bewoners er financieel niet op achteruit gaan en dat de eventuele zorg bij de overstap uit handen wordt genomen.

“Onze inzet is dat op deze manier zo’n aantrekkelijk aanbod ontstaat, dat een grote meerderheid van de bewoners bereid is om elektrisch te gaan koken en op deze manier een bijdrage te leveren aan de energietransitie.”

Crisis- en herstelwet

De gemeente realiseert zich dat mogelijk niet iedereen overstapt op elektrisch koken. Om te voorkomen dat voor een klein deel van de bewoners de gasleiding wordt vervangen – terwijl die leiding over een paar jaar niet meer nodig is – wordt gekeken of er gebruik gemaakt kan worden van de zogenoemde Crisis- en herstelwet (Chw).

Deze wet is in de zomer van 2019 ingegaan en de gemeente kan hiermee in sommige gevallen afdwingen dat er geen kookgas meer gebruikt mag worden. “De Chw maakt het […] mogelijk om […] de bevoegdheid te krijgen om een gebied aan te wijzen, waar zo nodig – en alleen als laatste redmiddel – kan worden afgedwongen dat geen kookgas meer gebruikt wordt. Het moet wel gaan om een aardgasvrije proeftuin van het ministerie van BZK, zoals in het geval van Overvecht-Noord.”