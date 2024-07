Gemeente Utrecht gaat gebouw Domplein 4-5 tijdelijk zelf beheren

De gemeente Utrecht gaat het gebouw Domplein 4-5 de komende anderhalf tot twee jaar zelf beheren en verhuren. Daarna moet het pand grondig verbouwd gaan worden. De gemeente neemt het beheer op zich nu vorige hoofdhuurder DOMUS failliet is gegaan.

Domplein 4-5 is al vele jaren het thuis van amateurkunsteducatie, maar niet alles gaat er van een leien dakje. Zo ging in 2019 het Utrecht Centrum voor de Kunsten failliet na een strijd met de gemeente. Recent ging DOMUS failliet, ook weer na gedoe en huurbetalingsachterstanden bij de gemeente.

De gemeente heeft nu besloten om het beheer en de verhuur van het gebouw voorlopig zelf te doen, totdat de grootschalige verbouwing gaat plaatsvinden. Muziekdocenten of andere organisaties kunnen na de zomer ruimtes gaan huren via de website van de gemeente.

DOMunder, dat ook in het pand zit, huurde al direct van de gemeente, die organisatie kan dus gewoon gebruik blijven maken van het pand en was ook geen onderdeel van DOMUS.

DOMUS

De Utrechtse Muziekschool, Theaterschool Utrecht en Danscentrum Utrecht waren wel onderdeel van DOMUS. Danscentrum Utrecht is al geruime tijd geleden uit het gebouw vertrokken.

De curator heeft besloten dat Theaterschool Utrecht (TSU) tot eind augustus van het pand gebruik kan blijven maken. De gemeente is met TSU in gesprek over de financiële afwikkeling en over het toekomstig gebruik van het pand.

De Utrechtse Muziekschool (DUMS) zit in lastiger vaarwater. De curator heeft geen overeenstemming met DUMS kunnen bereiken vanwege de slechte financiële situatie. DUMS moest per direct het gebruik van het pand staken. De muziekschool heeft sinds kort wel een nieuw bestuur, dat volgens de gemeente zelf aangeeft geschrokken te zijn van de situatie en zich zorgen te maken over het voortbestaan van DUMS. Daarbij speelt ook nog mee dat DUMS mogelijk een hoop subsidiegelden moet terugbetalen.