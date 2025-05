De gemeente Utrecht gaat meer groen aanleggen in Kanaleneiland. Ook komt er meer ruimte voor voetgangers en fietsers, en komen er plekken waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Het riool stamt uit 1958 en is net als de bestrating verouderd. De gemeente gaat het daarom vervangen en grijpt de werkzaamheden tegelijkertijd aan om de openbare ruimte aan te pakken.

Klimaatadaptatie

Een van de redenen voor de vergroening is het veranderende klimaat. “Utrecht wordt warmer, met meer periodes van zware regen. Wijken met veel verharding en weinig groen, zoals Kanaleneiland, merken dat als eerste. Bomen en groen zorgen voor verkoeling, meer biodiversiteit en een betere opvang van regenwater”, legt wethouder Susanne Schilderman uit.

Voor voetgangers komen er bredere stoepen en betere fietspaden en oversteekplaatsen. Zo wordt er ter hoogte van de Afrikalaan een veiligere oversteek aangelegd over de Beneluxlaan. Het autoverkeer wordt op sommige plekken beperkt.

Zes projecten

De herinrichting van Kanaleneiland is verdeeld over zes projecten, waarvan het eerste project, de herinrichting van Kanaleneiland-Noord is afgerond. De werkzaamheden aan de Bernadottelaan en omgeving starten binnenkort. De herinrichting kost zo’n 80 miljoen euro en moeten uiterlijk in 2030 zijn afgerond.