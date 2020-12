Gemeente Utrecht heeft plannen voor vernieuwing van openbare riolering in Rubenskwartier

De gemeente Utrecht heeft plannen om de openbare riolering in het Rubenskwartier te vernieuwen. De uitvoering van de werkzaamheden moet samen gaan vallen met een aantal andere bouwinitiatieven in het gebied. De gemeente is nu bezig met het opstellen van een programma van eisen voor het Rubenskwartier.

De vernieuwing van de openbare riolering in het Rubenskwartier houdt in dat het bestaande riool vervangen wordt door een dubbel stelsel: één voor het afvalwater en één voor het regenwater. Dat regenwater wordt in het nieuwe systeem zo veel mogelijk vastgehouden in het groen en de bodem.

De bedoeling is dat het water nuttig gebruikt wordt en niet zomaar wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. De gemeente wil verder investeren in wegverharding in een aantal straten in het gebied.

Lopende initiatieven

In het Rubenskwartier zijn momenteel al lopende bouwinitiatieven, zoals bij De Kwekerij, het Bonifatiuscollege en het Utrechts Stedelijk Gymnasium. Ook dienen zich nieuwe initiatieven aan. Zo ligt er een aanvraag voor de uitbreiding van winkelcentrum IBB Hof aan de Ina Boudier-Bakkerlaan en wil de SSH in de toekomst studentenwoningen in het IBB-complex herontwikkelen. Ook zijn er ideeën voor het oude schoolgebouw aan Rubenslaan 91.

Vanwege al die initiatieven wil de gemeente kijken of de gebiedsontwikkeling integraal kan worden aangepakt, bijvoorbeeld door particuliere investeringen af te stemmen met investeringen die de gemeente doet.

Samenhang

De bedoeling is dat ook de projecten inhoudelijk op elkaar worden afgestemd. De gemeente kijkt daarom nu eerst naar de samenhang tussen de verschillende projecten en stelt vervolgens een programma van eisen op. De initiatieven die al lopen, kunnen tijdens het proces gewoon doorgaan met het doorlopen van hun eigen besluitvorming.

Het pakket met eisen moet eind volgend jaar zijn vastgesteld. Het gebied wordt vervolgens niet in één keer aangepakt, maar beetje bij beetje. De verwachting is dat de ontwikkelingen in het gebied doorlopen tot 2026 à 2028.