Gemeente Utrecht organiseert alternatieve jaarwisseling: ‘Weerspiegelt stem van inwoners’

De gemeente gaat een gezamenlijke viering van oud en nieuw organiseren. Die keuze is het resultaat van het burgerberaad, dat eerder stemde voor een verbod op vuurwerk. Tradities moeten in stand worden gehouden, maar mens, dier en milieu moeten ook in acht worden genomen.

Sinds er een vuurwerkverbod geldt in Utrecht, werd er door de gemeente gekeken naar hoe de jaarwisseling een andere, feestelijke invulling kan krijgen. De burgerraad mocht daarover meedenken. Geïnspireerd daarop presenteert de gemeente nu alternatieven voor jong en oud, met als thema ‘Oud en vanaf nu’ – een feest voor iedereen’.

Centraal aftelmoment

Onder dat thema zijn drie alternatieven bedacht vuur Utrechters. Zo wil de gemeente op 31 december een centraal aftelmoment in het leven roepen op het Jaarbeursplein. “DJ Yorit zorgt voor een feestelijke sfeer”, zegt de gemeente daarover. “Gevolgd door een energieke show van de Weekend Warriors.” Het aftellen volgt daarna, gevolgd door een ‘spectaculaire lichtshow’. Voor kinderen is er eerder op de dag ook een programma te volgen. Ook wordt er een speciale lichtroute gemaakt, waarbij kunstenaars lichtprojecties mogen laten zien. “De route, te volgen te voet of per fiets, biedt een magische en interactieve ervaring.”

Speciaal voor jongeren wordt er een game-evenement georganiseerd. Ze kunnen allerlei arcadespellen spelen in een grote hal. “Dit biedt een aantrekkelijk alternatief voor buitenactiviteiten en draagt bij aan een veilige en rustige jaarwisseling.” Buurtinitiatieven mogen ook nog steeds worden ingezonden, zegt de gemeente. Eerder werd al bekend dat daar subsidie voor vrij kwam.

Stem van de inwoners

De gemeente zegt dat alle adviezen van de burgerraad zijn overgenomen. Dat is gedaan omdat de burgerraad volgens de gemeente een representatieve rol heeft: “De activiteiten en de campagne ‘Oud en vanaf nu’ weerspiegelen de stem en wensen van de inwoners.” De nieuwe invulling van de jaarwisseling is dus anders, maar moet ook rekening houden met de oude tradities. Tegelijkertijd moet er meer aandacht komen voor mens, dier en milieu. Voor het burgerberaad was dat erg belangrijk, zegt de gemeente.

Dat er in de hele stad geen vuurwerk wordt afgestoken, is overigens onwaarschijnlijk. Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) wees er eerder al op dat een vuurwerkverbod niet handhaafbaar is, vanwege “de beperkte capaciteit bij de handhavers”. Het lokale verbod moet gezien worden als een signaal naar bewoners en de landelijke politiek. Bovendien moet de nieuwe viering volgens de gemeente het begin zijn van een veranderproces: “In de hoop dat deze nieuwe tradities uitgroeien tot een blijvend succes.”