Utrechtse gemeenteraad stemt voor vuurwerkverbod en tegen aftelmomenten met siervuurwerk

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft donderdag voor een vuurwerkverbod in Utrecht gestemd. Ook worden tijdens de jaarwisseling in Utrecht geen aftelmomenten met siervuurwerk georganiseerd. Een meerderheid stemde tegen dit voorstel van de fracties van het CDA en Utrecht Solidair.



De gemeenteraad neemt daarmee, zoals het college van B&W voorstelde, de adviezen van het burgerberaad over een vuurwerkverbod over. Eerder bleken die al ‘juridisch, praktisch en financieel’ uitvoerbaar te zijn en dus stelde het college aan de gemeenteraad voor om de adviezen over te nemen en uit te voeren. Dat is nu gebeurd.

Een ruime meerderheid van de eerste Utrechtse burgerraad was voor een lokaal afsteekverbod en adviseerde de gemeente dan ook om het afsteken van vuurwerk te verbieden. In plaats daarvan moeten er andere laagdrempelige evenementen voor bewoners worden georganiseerd, zoals aftelmomenten en het uitlichten van gebouwen.

Het CDA en Utrecht Solidair dienden een motie in met het voorstel om door de stad aftelmomenten met siervuurwerk te organiseren. Een van de redenen daarvoor, is volgens de fracties dat “het afsteken van siervuurwerk bij lokale vuurwerkshows voor inwoners reden kan zijn om, in combinatie met het lokale afsteekverbod, zelf geen vuurwerk meer af te steken en daarmee de veiligheid in de stad kan bevorderen”. Maar de motie werd niet aangenomen.

Niet te handhaven

Het was al wel duidelijk dat er geen centrale vuurwerkshow zou komen, zoals ieder jaar in Rotterdam bij de Erasmusbrug wordt georganiseerd. Dat idee kreeg tijdens de bijeenkomsten geen meerderheid, net als onder andere een groot muziekfestival met oud en nieuw en het toestaan van vuurwerk op bepaalde plekken in de stad.

Het college wees er eerder al wel op dat een vuurwerkverbod niet handhaafbaar is, vanwege “de beperkte capaciteit bij de handhavers”. Het lokale verbod moet gezien worden als een signaal naar bewoners en de landelijke politiek. “Pas als er een landelijk vuurwerkverbod is, kan er goed op gehandhaafd worden.”

Ook het burgerberaad zei dat een vuurwerkverbod in de stad waarschijnlijk niet voorkomt dat er ook daadwerkelijk vuurwerk wordt afgestoken, maar het zou wel een ‘krachtig’ signaal afgeven.