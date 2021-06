Gemeente Utrecht selecteert partij die 96 ‘ramen’ wil bouwen bij Nieuwe Zandpad

De gemeente Utrecht heeft een partij geselecteerd die 96 werkruimten voor sekswerkers wil bouwen op het Nieuwe Zandpad. Met deze voorlopige gunning is de terugkeer van raamprostitutie in de stad weer een stap verder.

In 2013 werd het oude Zandpad in Utrecht gesloten. Sindsdien werkt de gemeente aan een nieuwe plek voor raamprostitutie waar sekswerkers op een legale manier hun beroep uit kunnen oefenen. Drie ontwikkelaars hebben aangegeven dat ze deze taak op zich willen nemen. Daar is er nu één van geselecteerd.

Het gaat om Stichting Huisvesting het Nieuwe Zandpad. Op alle criteria die zijn gesteld kwam deze partij volgens de gemeente het beste uit de bus. Zo heeft de stichting tijdens de inschrijving aangegeven veel aandacht te hebben voor de zelfbeschikking van sekswerkers, veiligheid en het voorkomen van overlast.

Plan

In het plan van aanpak van de partij staat bijvoorbeeld dat een eventuele winst wordt gebruikt om sekswerkers bijvoorbeeld financieel advies, psychologische hulp of een opleiding te geven.

Daarnaast werkt de stichting samen met een bank die producten kan leveren aan sekswerkers zoals een betaalrekening, verzekering of hypotheek. Dit alles is er volgens de gemeente op gericht om sekswerkers minder afhankelijk te maken van mogelijk kwaadwillende personen.

Het gaat vooralsnog om een voorlopige gunning. Voordat de kogel echt door de kerk is moet er onder andere een aantal Bibob-onderzoeken naar de integriteit van de partij worden uitgevoerd.

Exploitanten

De stichting wil de grond van de gemeente huren en 96 werkruimtes bouwen bij het Nieuwe Zandpad tussen de waterzuivering en de Einsteindreef. Vervolgens verhuurt deze partij de ruimtes aan drie exploitanten die een vergunning hebben voor raamprostitutie. Deze exploitanten verhuren de ramen aan de sekswerkers en verzorgen het beheer van het prostitutiebedrijf.

“We zetten met de voorlopige gunning een belangrijke stap voorwaarts in dit langlopende traject. Een stad als Utrecht heeft een plek nodig waar het legale beroep van sekswerker op een veilige manier uitgeoefend kan worden”, zegt burgemeester Sharon Dijksma.

Registratie

Eind vorig jaar heeft de Raad van State geoordeeld dat de registratieplicht voor raamprostituees in Utrecht onrechtmatig is. De gemeente wilde dat prostituees zich bij de gemeente zouden laten registreren. Daarmee wilde toenmalig burgemeester Jan van Zanen toezicht kunnen houden op de branche en moesten mensenhandel en uitbuiting worden voorkomen.

Omdat een schoon en veilig Zandpad nog steeds prioriteit heeft bij de gemeente is besloten een convenant te sluiten waarin afspraken staan over de inzet en bijdragen van betrokken partijen om uitbuiting te voorkomen. De stichting en de exploitanten hebben inmiddels toegezegd het convenant te zullen ondertekenen.

In het voorjaar van 2022 wordt bekend of het project een definitieve gunning krijgt. Dit is onder andere afhankelijk van de uitkomst van het Bibob-onderzoek. Wanneer de stichting op het Nieuwe Zandpad mag gaan bouwen, hangt af van de vergunningsprocedure.