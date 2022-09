Gemeente Utrecht sluit gasleveringscontract af met nieuwe leverancier Greenchoice

Greenchoice levert van 1 oktober 2022 tot 1 januari 2024 zo’n 1,3 miljoen kuub gas aan de gebouwen van de gemeente Utrecht. Het vorige contract met Gazprom moet verplicht worden ontbonden, vanwege sancties tegen Rusland. Greenchoice verklaart geen banden te hebben met Rusland.

“Greenchoice was de enige partij die een bieding heeft uitgebracht aan de gemeente en is de huidige leverancier van elektriciteit”, is te lezen in een brief aan de raad. Gazprom was vanwege de sancties tegen Rusland als gevolg van de oorlog tegen Oekraïne uitgesloten voor de aanbesteding.

Vanwege de huidige gasmarkt verwacht de gemeente dat de energiekosten flink gaan oplopen. Zo wordt verwacht dat de energielasten voor dit jaar 3,2 miljoen euro hoger uitvallen. Voor 2023 voorziet de gemeente een kostenverhoging van 7,8 miljoen euro.

Overdragen

De gemeente onderzoekt of de eerder ingekochte volumes gas bij Gazprom voor de komende winter kunnen worden overgedragen aan Greenchoice. “Daarmee beperken we de financiële impact voor onszelf en voorkomen we dat Gazprom winst maakt doordat we ons contract ontbinden.”

Een nieuwe gasleverancier vinden om het verwarmen van de gemeentelijke gebouwen veilig te stellen, was een ‘ingewikkeld en lastig proces’, laat de gemeente weten. “Het is steeds onze zorg geweest dat we door het uitvoeren van deze sanctieverordening juist de schatkist van Rusland spekken. We proberen dit risico te minimaliseren, maar het is de vraag of dit lukt.”

Ook zegt de gemeente het vastgoed ‘structureel energetisch te verduurzamen’ om zo het energieverbruik te beperken. Meer daarover wordt begin 2023 bekendgemaakt.

Russisch gas

Bijna de voltallige gemeenteraad vroeg in februari of de gemeente Utrecht niet kon stoppen met het afnemen van Russisch gas. Rusland was toen net grootschalig Oekraïne binnengevallen waarop in de media en politiek veel aandacht was voor de vele gemeentes die gebruikmaken van het gas van Gazprom.

Nadat de lokale politiek aan het gemeentebestuur vroeg of ze het contract konden opzeggen bleek dat dit niet heel makkelijk zou gaan. De gemeente Utrecht zei het liefst te stoppen met de afname van Russisch gas, maar voegde daaraan toe dat zoiets makkelijker is gezegd dan gedaan. Als de gemeente gas zou inkopen bij een ander zou het ook alsnog kunnen dat het gas uit Rusland zou komen.