Gemeente Utrecht: ‘Verantwoordelijkheid onderhoud City bioscoop ligt bij eigenaar’

De slechte staat van de Kinepolis Utrecht City bioscoop is al jaren een doorn in het oog van veel Utrechters en daar lijkt voorlopig geen verandering in te komen. In antwoord op schriftelijke vragen laat de gemeente weten dat zij de eigenaar van het pand niet kan dwingen tot onderhoud.

Raadsleden van onder andere de PvdA, UtrechtNu!, CDA en GroenLinks hebben in april schriftelijke vragen ingediend bij het B&W-college over het achterstallige onderhoud aan de karakteristieke Kinepolis Utrecht City bioscoop, voorheen de Wolff City bioscoop. “Wij zijn van mening dat de gemeente een actieve rol kan én zou moeten spelen in het herstel en de versterking van de uitstraling van dit rijksmonument”, schrijft de PvdA.

Handhaving niet mogelijk

Het college geeft aan dat de verantwoordelijkheid bij de eigenaar van het pand ligt, en dat ze ‘geen grond verwachten om handhavend te kunnen optreden’. Volgens het B&W-college kan de gemeente alleen ingrijpen ‘bij ernstige nalatigheid waardoor het onomkeerbare schade leidt’. “Daarvan lijkt hier geen sprake te zijn, zelfs als er slechts minimaal onderhoud wordt uitgevoerd”, schrijft het college.

Van een welstandsexces – waarbij de staat van het pand in ernstige strijd is met redelijke eisen van welstand – is ook geen sprake. En een overtreding van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving, dat erop toeziet dat de veiligheid gewaarborgd wordt, is evenmin aan de orde.

De gemeente geeft aan wel contact op te nemen met de eigenaar van het pand om hem te wijzen op subsidiemogelijkheden voor het onderhoud van rijksmonumenten.

Eerste vragen in 2015

Verschillende partijen hebben de afgelopen jaren om onderhoud gevraagd van het monumentale pand aan de Voorstraat 89. De bioscoop, die sinds 1936 op die plek staat, is de afgelopen jaren zichtbaar in verval geraakt. In 2015 stelde de gemeenteraad al de eerste vragen aan het college van B&W. In 2022 schreef DUIC nog over de achterstallige staat van het pand en de rol die de gemeente daarin speelt.