Gemeente Utrecht verwacht dat het kantorencomplex van 25.000 m2 niet lang meer leegstaat

Het lijkt erop dat het leegstaande kantorencomplex boven Hoog Catharijne binnenkort wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar, zodat de 25.000 vierkante meter aan ruimte kan worden opgeknapt en herontwikkeld. Dat zegt althans de gemeente Utrecht.

RTV Utrecht publiceerde eerder deze maand een artikel waarin te lezen was dat de 25.000 vierkante meter aan kantoorruimte boven het Gildenkwartier al ongeveer acht jaar leegstaat. Daarin was ook te lezen dat Klépierre eigenaar is van het complex. Verschillende politieke partijen dienden naar aanleiding van het artikel schriftelijke vragen in.

Aspecten

In antwoord daarop zegt de gemeente dat het weinig voorkomt dat een kantoor van deze omvang zo lang leegstaat en ook niet aangeboden wordt. “De marktvraag voor kantoren in het stationsgebied is immers groot.” Er is volgens het college echter een aantal aspecten, waardoor er een tijd niks is gedaan met dit specifieke complex.

Dat zou te maken hebben met de veranderende strategieën van de eigenaar, met de bouwprojecten die direct grenzen aan de kantoren en met de ‘complexe’ situatie van het Gildenkwartier door de vervlechting met het winkelcentrum en de woningen daarboven. “Herontwikkeling en/ of verbetering en verduurzaming van de kantoren blijkt op deze plek niet eenvoudig.”

Kwaliteit

De gemeente zegt verder dat de huidige kwaliteit van het complex niet hoog is. “Als een nieuwe, of de huidige eigenaar, het pand renoveert, zal het zeker weer tot het gewilde topsegment behoren.”

De verwachting is dan ook dat het complex binnen korte tijd wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar. “Met de bedoeling het pand te verbeteren en te herontwikkelen.”

Het college zegt tot slot niet te verwachten dat er woningen komen. “De koppeling met woningbouw ligt op dit moment niet voor de hand. Het betreft een kantoorgebouw op uitstekende locatie en zal na renovatie zeer gewild zijn als noodzakelijke ruimte voor de groei van werkgelegenheid in onze stad.”