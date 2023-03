Gemeente Utrecht wil dat ijskiosk Venezia vertrekt van huidige plek aan de Oudegracht 

Als het aan het college van B&W ligt, is dit het laatste seizoen dat er ijs gekocht kan worden bij Venezia op de bekende plek bij de Jansbrug aan de Oudegracht. Dat kreeg eigenaresse Romana De Lorenzo te horen op een informatiebijeenkomst voor standplaatshouders. De Lorenzo is er ondersteboven van.

Standplaatshouders verkeren op dit moment in grote onzekerheid of ze volgend jaar nog kunnen ondernemen in Utrecht. Dat heeft alles te maken met een nieuw vergunningenbeleid. De huidige vergunningen, nu 81 stuks, lopen eind 2023 af en dan moeten ondernemers hopen dat ze weer een vergunning krijgen. DUIC schreef al meerdere keren over de zorgen en het nieuwe beleid. In de aankomende krant komen verschillende ondernemers aan het woord.

Voor de standplaats van Venezia – de ijskiosk staat er al meer dan twintig jaar – wil de gemeente Utrecht helemaal geen vergunning meer afgeven. Daarmee wordt Venezia twee keer zo hard getroffen. Terwijl andere ondernemers in de loop van dit jaar nog een vergunning kunnen aanvragen voor hun vast stek, is dat als het plan van het college van B&W doorgaat voor Venezia dus niet meer mogelijk. De standplaats zou namelijk een belemmering zijn voor de doorstroming in de drukke binnenstad. Dit geldt ook voor de standplaats waar Broodje Ben nu staat bij de Bakkerbrug. Daar mag volgend jaar ook geen ondernemer meer staan. Daarvoor in de plaats komen wel twee nieuwe standplaatsen op het Vredenburg.

Vorige week was er een informatiebijeenkomst voor standplaatshouders. Romana De Lorenzo was daarvoor uitgenodigd. “Ik had in de krant gelezen dat er twee plekken van alle standplaatsen zouden komen te vervallen, maar ik wist niet welke. Toen ik aan wethouder Susanne Schilderman vroeg welke dat zouden zijn, bleek dat het ook onze plek was.”

Venezia kent een lange geschiedenis in Utrecht. Het begon in 1928 met Guido De Lorenzo, die vanuit de Italiaanse bergen in Utrecht arriveerde. Hij startte onder de naam Venezia de eerste echte ‘ijssalon’ in Nederland. Sindsdien zijn de familie De Lorenzo, Venezia en hun ijs aan Utrecht verbonden. Van 1933 tot 1942 zat Venezia aan Janskerkhof 21 en vanaf 1942 tot 2011 was Venezia gevestigd aan de Voorstraat 8. Ook kwam er vanaf 1971 tot 2002 een locatie bij aan de Oudegracht 105. Vervolgens ging de familie verder met de ijskiosk op de Jansbrug aan de Oudegracht. In 2021 werd de ijssalon van Venezia, zoals die er in de jaren 60 uitzag, nagebouwd in het Nederlands Openluchtmuseum. Nu komt er mogelijk een einde aan Venezia in Utrecht.

De derde generatie ijsmakers, Romana De Lorenzo, is in alle staten sinds ze hoorde dat hun plek sowieso komt te vervallen. “Venezia is ons hele leven. Ik vind het onvoorstelbaar hoe er met ons wordt omgegaan. Ik heb gehuild en slaap er heel slecht van.” De Lorenzo maakt zich niet alleen zorgen om haar eigen toekomst. “Ook voor de tachtig andere ondernemers, hun families en alle personeelsleden zijn dit onzekere tijden. Ik snap niet dat je zo met mensen omgaat.” De Lorenzo omschrijft ook dat ze zich schuldig voelt naar haar ouders en grootouders, die het bedrijf jarenlang hebben gedraaid.

Volgens De Lorenzo heeft Venezia aan de Oudegracht 105 in 2002 de vitrine, terrasvergunning en de jarenlange standplaats op de stadhuisbrug opgegeven in ruil voor de vergunning van de huidige standplaats. “Ik snap gewoonweg ook het hele nieuwe beleid niet. Waarom komt er geen overgangsfase voor de huidige standplaatshouders? Voorheen werden de vergunningen altijd automatisch verlengd en alle ondernemers gingen er vanuit dat dit nu ook weer zou gebeuren. Maar in oktober kregen we ineens te horen dat het beleid ging veranderen.”

Venezia mag natuurlijk meedingen naar een vergunning op een andere plek in de stad. “Wij hebben vier jaar terug een werkruimte gekocht in de Zakkendragersteeg, dicht bij de huidige plek. We kunnen nu ook niet snel even een ander bedrijf oprichten of ergens anders heen verhuizen. Als we dit jaren geleden wisten hadden we natuurlijk hele andere beslissingen genomen. We hebben alle investeringen gedaan voor deze locatie.”

Donderdag spreekt de gemeenteraad over het nieuwe vergunningenbeleid in Utrecht. De Lorenzo heeft nog steeds de hoop dat ze ook in de toekomst aan de Oudegracht kan blijven staan. “Ik houd van Utrecht, ik kan mij niet voorstellen dat we op deze manier willen omgaan met familiebedrijven die al tientallen jaren in de stad gevestigd zijn. Ik hoop dat er op zijn minst een overgangsregeling komt, dat Utrecht zich van haar menselijke kant laat zien. Er spelen hier zoveel emoties.”

In de DUIC krant die vanaf donderdag verspreid wordt, komen nog meer standplaatshouders aan het woord. Donderdag gaat de gemeenteraad in gesprek over het nieuwe beleid. Als het aan het college van B&W ligt verdwijnen de twee standplaatsen aan de Oudegracht. Voor de overige vergunningen zouden alle inschrijvers moeten loten. Het precieze beleid moet nog uitgewerkt worden.