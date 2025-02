Gemeente Utrecht wil maatregelen op Draaiweg afhouden tot onderzoek naar dodelijk ongeluk is afgerond

Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) zegt dat het dodelijke ongeluk op de Draaiweg begin februari ‘verschrikkelijk’ is en dat er ‘alles’ aan wordt gedaan om de verkeersveiligheid in de stad te verbeteren. Op de plek waar het misging zijn inmiddels wat veiligheidsmaatregelen genomen, maar ‘verregaande maatregelen’ laten nog op zich wachten tot er onderzoek is gedaan.

Het is al langer te doen om de verkeersveiligheid van de Draaiweg wanneer het in de nacht van 1 februari misgaat. Een 24-jarige fietser wordt geschept door een zwarte taxi en overlijdt niet veel later. Sindsdien laait de discussie opnieuw op.

Onderzoek

Welke rol de verkeerssituatie heeft gespeeld bij het dodelijke ongeluk, moet nog blijken. Dat zegt het college in een antwoord op raadsvragen: “De politie verwacht dat het nog geruime tijd zal duren voordat zij meer informatie kan geven over de toedracht van het ongeluk. Aan alle kanten van het kruispunt staan gebouwen dicht langs de weg. Er is een middeneiland aanwezig, waardoor fietsers en voetgangers in twee fases kunnen oversteken.”

De gemeente zegt, net zoals bij alle andere dodelijke ongevallen, te kijken naar de rol van de aanwezige infrastructuur. “We kijken daarbij ook naar eerdere ongevallen en andere weg- en verkeerskenmerken.”

Maatregelen

Inmiddels zegt het college dat er wel wat maatregelen zijn genomen om de veiligheid op de weg te verbeteren. “Zo plaatsen we bebording bij beide kruisingen, die automobilisten attenderen op overstekende fietsers. Verder realiseren we met hetzelfde doel voor ogen zogenoemde ‘bliksemschichten’ (een markering die oproept extra aandacht aan het verkeer te besteden, red.) op de Draaiweg en de D. van Mollemstraat vlak voor beide bovengenoemde kruisingen.” Ook moet er een flitspaal komen te staan bij de Draaiweg.

Over andere, ‘verdergaande maatregelen’, zegt het college dat het te vroeg is om uitspraken te doen. Ze wil eerst het onderzoek van de politie afwachten, en dat kan best nog even duren. “We verwachten dat de resultaten van het politieonderzoek pas over enkele maanden beschikbaar komen.” Wel zegt het college dat ze de snelheid op de Draaiweg, net zoals alle andere wegen waar maximaal 50 kilometer per uur gereden mag worden, terug te willen schroeven naar 30 kilometer per uur.

Dat gebeurt in het voorjaar van 2026, en in het geval van de Draaiweg waarschijnlijk ook niet eerder: “Wij kiezen ervoor om in één keer in de hele stad de maximale snelheid te verlagen. Dit maakt de verandering ook duidelijk voor alle automobilisten.”