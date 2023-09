Gemeente Utrecht wil overlast van afval op de Neude aanpakken met ondergrondse containers

Het is een doorn in het oog van veel mensen die vaak op de Neude komen: de grote hoeveelheid afval. Het afval zorgt voor veel overlast en daarom wil de gemeente ondergrondse containers plaatsen. De komende tijd wordt onderzocht of de Drakenburgstraat daar een geschikte plek voor is.

Het vele afval rond de Neude komt van bedrijven en bewoners die hun afval in de Drakenburgstraat zetten voor de ophaaldiensten. De gemeente heeft al bovengrondse containers neergezet, maar veel afval en grofvuil wordt naast de containers neergezet. Ophaaldiensten komen volgens de gemeente al dagelijks langs om de overlast te beperken, maar dat lijkt niet voldoende. Daarom wordt er nu gezocht naar een geschikte plek voor ondergrondse containers.

Bij de zoektocht naar een goede plek komt veel kijken, legt de gemeente uit. In de grond zitten kabels en leidingen, maar ook veiligheid en bereikbaarheid spelen een rol. Eerder is een locatie voor de StayOkay op de Neude onderzocht. “Daar staan nu geen ondergrondse containers. Of deze er in de toekomst toch komen, weten we nog niet”, aldus de gemeente. Het onderzoek richt zich nu dus op de Drakenburgstraat als een van de mogelijke locaties voor het plaatsen van ondergrondse containers.

Proefsleuven

Op dinsdag 26 september worden in de Drakenburgstraat zogenoemde proefsleuven gegraven, waardoor duidelijk moet worden of er geen kabels of leidingen liggen die het plaatsen van ondergrondse containers in de weg kunnen zitten. Als er geen onbekende kabels en leidingen worden aangetroffen, gaat de gemeente verder met de procedure voor het plaatsen van ondergrondse containers in de Drakenburgstraat.

Tijdens het graven van de proefsleuven kunnen mensen hun afval op dezelfde plek aanbieden als normaal. De containers worden geleegd voor de werkzaamheden en tijdens het werk aan de overkant van de Drakenburgstraat neergezet. Het graven van de proefsleuven duurt volgens de gemeente maximaal één dag.