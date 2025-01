Gemeente Utrecht wil sekswerklocatie in parkeergarage Paardenveld

Lange tijd was het de vraag wat de nieuwe invulling van parkeergarage Paardenveld in het centrum van de stad zou moeten worden, maar nu lijkt de gemeente er misschien wel over uit: een kleinschalig sekswerkbedrijf zou ‘kansrijk’ zijn. Die optie staat nog niet vast. De gemeente wil eerst in gesprek met belanghebbenden, om te peilen hoe zij over het idee denken.

Een kleinschalige sekswerklocatie als onderdeel van parkeergarage Paardenveld is volgens de gemeente een goed idee omdat zelfstandige sekswerkers daar op een veilige manier hun werk kunnen doen. “Het pand en de omgeving biedt straks de nodige ‘reuring’ wat goed is voor de sociale veiligheid”, is te lezen in een brief aan de raad.

Voor de gemeente is dat voldoende aanleiding om de optie voor een sekswerklocatie verder te verkennen. “We denken dat een eventueel sekswerkbedrijf zo kan worden vormgegeven dat dit geen negatieve impact heeft op de uitstraling van het gebouw en andere gebruikers.”

Gesprekken met betrokkenen

Dat de sekswerklocatie onderdeel van de parkeergarage wordt, staat allesbehalve vast. Het gaat nog om een verkenning. De gemeente wil eerst in gesprek met omwonenden om het idee te bespreken, ‘omdat we vinden dat de buurt er recht op heeft ook hierover haar wensen, vragen en zorgen te uiten’. Het idee van de sekswerklocatie is in eerdere gesprekken namelijk nog niet uitgebreid aan bod geweest.

Ook ondernemers en omliggende bedrijven worden uitgenodigd om met de gemeente in gesprek te gaan, evenals onder meer de politie, dienst- en hulpverlening, huidige huurders van de garage en sekswerkers zelf.

Andere invulling

Naast een mogelijke sekswerklocatie, wordt ook gekeken naar een andere invullingen voor de parkeergarage, schrijft de gemeente in de brief. Zo bestaat de kans dat de huidige invulling (een parkeergarage samen met een aantal horecagelegenheden, red.) blijft tot 2035. Een andere optie is dat het gebouw volledig wordt gesloopt in september van dit jaar. De laatste optie is ‘het optimaliseren van huidig gebruik en toevoegen van enkele functies voor een periode van 10 jaar’.

De gemeente verwacht in het eerste kwartaal van dit jaar duidelijk te hebben wat de toekomst van de parkeergarage zal zijn.

Moeite met locaties

Al in 2023 was er het nodige gesteggel tussen de gemeente en de erfpachter van de parkeergarage. Er leek geen afspraak gemaakt te kunnen worden over een nieuwe erfpachtovereenkomst. Uiteindelijk werd bekend dat per september 2025 de parkeergarage dicht moet. Sindsdien is het de vraag wat er moet gebeuren met het gebouw.

De gemeente wil al enige tijd ‘kleinschalige’ locaties openen waar sekswerkers zelfstandig een ruimte kunnen huren, maar een geschikte plek vinden bleek een pittige opgave. Er is in het verleden al met verschillende ondernemers, waaronder de eigenaren van twee privéhuizen in Utrecht, over het onderwerp gesproken. Het ging ook toen nog om oriënterende gesprekken.